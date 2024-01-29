Главные события финансовых рынков 29 января — 4 февраля

Макроэкономика
Ожидается публикация данных по деловой активности в производственном секторе России, Китая, США и еврозоны.
В еврозоне ждут оценку по росту ВВП в 4 квартале и показатели по инфляции.
В США будет обнародован блок данных по рынку труда, а ключевым событием недели станет заседание ФРС, на котором будет принято решение по процентной ставке.
В мире
В США индекс S&P 500 приближается к «круглой» отметке в 5000 пунктов, но настроения инвесторов могут ухудшиться из-за сильных макроданных, которые могут оказать давление на ФРС в вопросе и времени темпах снижения ставки, не исключена коррекция.
В России
Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в диапазоне 3000−3200 п. После бурного роста индекса с начала года инвесторы предпочли фиксировать прибыль. Вероятность продолжения нисходящего движения к 3000 п. выше, чем возобновление восходящей динамики к 3200 п. в связи с отсутствием весомых драйверов для роста.
Нефть
Нефть марки Brent уверенно преодолела отметку в $80 за баррель впервые с конца 2023 года на фоне ухудшения логистики через Красное море и Суэцкий канал на фоне развития конфликта на Ближнем Востоке. Дополнительную поддержку нефтяным котировкам оказывает продолжающееся сокращение запасов сырой нефти в США.
Рубль
Фактор поддержки в виде налогового периода и продажи валюты со стороны Минфина и Банка России постепенно сходит на нет по мере восстановления импорта и последующего роста спроса на валюту. Рубль продолжит торговаться в диапазоне 87,6−92,1 ₽ за доллар США.
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