Главные события финансовых рынков 29 января — 4 февраля

В США индекс S&P 500 приближается к «круглой» отметке в 5000 пунктов, но настроения инвесторов могут ухудшиться из-за сильных макроданных, которые могут оказать давление на ФРС в вопросе и времени темпах снижения ставки, не исключена коррекция.