Глава REG Макнелли: нефть может подорожать из-за эскалации в Красном море

Биржевые цены на нефть эталонной североморской марки нефти Brent могут вырасти на несколько долларов за баррель после атаки хуситов по танкеру с нефтепродуктами российского происхождения в Красном море. Об этом заявил глава компании Rapidan Energy Group (REG) Боб Макнелли. Его слова приводит Bloomberg.