«Газпром страхование» может сменить владельца

«Газпром» хочет выйти из капитала «Газпром страхования», сообщили «Ведомости» со ссылкой на сервер раскрытия информации. Вопрос будет обсуждаться 29 января на заседании совета директоров.
Точная доля «Газпрома» в страховщике неизвестна. Представители компании не ответили на запросы издания.
Ранее компания называлась «ВТБ страхование» и принадлежала «Согазу». В марте 2022 года, через три дня после введения европейских санкций против «Согаза», «Газпром» купил 51% страховщика и тем самым вывел фирму из-под санкций.
«Ведомости» называют «Газпром страхование» «мелким страховщиком»: за девять месяцев 2023 года сборы компании составили 4,8 млрд рублей. Количество договоров в «Газпром страховании» сократилось почти в два раза по сравнению с 2022 годом. Страховщик обслуживает в основном клиентов, для которых важно не попасть под вторичные санкции, отметил источник издания в партнере «Согаза».
Решение «Газпрома» избавиться от своей доли в компании может быть продиктовано желанием защитить ее от санкций, полагают источники «Ведомостей» в крупных страховщиках. В этом случае владелец, вероятно, будет сменен формально.
При этом есть и другие причины, которые могли побудить руководство «Газпрома» задуматься о продаже акций «Газпром стархования». Партнер юридической компании A.T.Legal Александр Павловский называет среди них организационную оптимизацию, фокусировку на других сферах экономики и недостаточную рентабельность непрофильного актива. Кроме того, «Газпром» мог захотеть избавиться от «Газпром страхования», так как у холдинга уже есть доля в гораздо более крупном страховщике — «Согазе» — и корпорации достаточно одного актива на этом рынке.