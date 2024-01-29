«Газпром страхование» может сменить владельца

При этом есть и другие причины, которые могли побудить руководство «Газпрома» задуматься о продаже акций «Газпром стархования». Партнер юридической компании A.T.Legal Александр Павловский называет среди них организационную оптимизацию, фокусировку на других сферах экономики и недостаточную рентабельность непрофильного актива. Кроме того, «Газпром» мог захотеть избавиться от «Газпром страхования», так как у холдинга уже есть доля в гораздо более крупном страховщике — «Согазе» — и корпорации достаточно одного актива на этом рынке.