Цены на нафту в Азии выросли до максимума с мая 2022 года из-за атак на танкеры

Маржа нефтеперерабатывающих заводов в Азии по переработке нафты подскочила до самого высокого уровня с мая 2022 года после нападения хуситов на танкер в Красном море, перевозивший из России это сырье для нефтехимической промышленности, сообщил Bloomberg. Прибыль НПЗ в Азии от производства топлива из нафты, измеряемая премией к цене дубайской нефти, подскочила 29 января до $0,25 за баррель отмечает агентство.