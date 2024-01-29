Цены на нафту в Азии выросли до максимума с мая 2022 года из-за атак на танкеры

Маржа нефтеперерабатывающих заводов в Азии по переработке нафты подскочила до самого высокого уровня с мая 2022 года после нападения хуситов на танкер в Красном море, перевозивший из России это сырье для нефтехимической промышленности, сообщил Bloomberg. Прибыль НПЗ в Азии от производства топлива из нафты, измеряемая премией к цене дубайской нефти, подскочила 29 января до $0,25 за баррель отмечает агентство.
В понедельник, 29 января, они продолжили расти, и по состоянию на 15:00 мск нефть марки Brent торговалась по цене в $83,65 за баррель, прибавляя в цене 0,12%. Нефть WTI дорожала на 0,14%, до $78,12 за баррель.
В ноябре 2023 года на фоне войны Израиля и ХАМАС подконтрольные хуситам Вооруженные силы Йемена пригрозили атаковать любое судно в Красном море, которое идет под флагом Израиля или принадлежит израильской компании. Они заверили, что российским и китайским судам у берегов Йемена ничего не угрожает.
26 января хуситы обстреляли ракетами танкер Marlin Luanda в Аденском заливе, в одном из грузовых танков по правому борту возникло возгорание. По данным Marine Traffic, танкер следовал из Греции в Сингапур под флагом Маршалловых Островов. Зафрахтовал его сингапурский трейдер Trafigura. Менеджером аренды в международной морской базе данных Equasis указана лондонская Oceonix Services, владельцами которой являются инвесторы, зарегистрированные в Люксембурге и получающие консультации американского JP Morgan.
Танкер перевозил закупленную у России нафту при посредничестве западных компаний, поскольку цена на топливо находилась в пределах ценового потолка, установленного странами Запада, уточнил Bloomberg. Атака на Marlin Luanda показывает, что наличие даже слабой связи с западными государствами создает риски для российских поставок нефти и нефтепродуктов через Красное море, подчеркивает агентство.