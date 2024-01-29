ЦБ скорректировал надбавки по беззалоговым потребкредитам

Банк России с 1 апреля 2024 года вводит дополнительный интервал полной стоимости кредита (ПСК) — 35−40% годовых в матрице надбавок к коэффициентам риска, которые он регулярно пересматривает.
В интервале ПСК 35−40% надбавки к коэффициентам риска будут снижены до значений, установленных в настоящее время для интервала ПСК 30−35%. Для кредитов с ПСК свыше 40% будут сохранены запретительные надбавки, которые сейчас установлены для кредитов с ПСК свыше 35% (значение надбавки — 5,0).
Новый порядок расчета ПСК регулятор ввел с 21 января 2024 года. По оценкам ЦБ, на сегмент кредитов наличными повлияет лишь умеренно, а в сегменте кредитных карт приведет к более заметному увеличению ПСК из-за включения неё комиссий за снятие наличных и переводы.
«Влияние указанных изменений будет растянуто во времени, так как новый порядок затронет в основном кредитные карты, которые выпущены после 21 января 2024 года. Доля таких кредитных карт в общем приросте задолженности по необеспеченным потребительским кредитам в I квартале 2024 года составит 5%. При этом пересмотр ПСК затронет не все интервалы ПСК, так как банки корректируют условия по кредитным картам». — говорится в сообщении регулятора.