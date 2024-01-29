ЦБ скорректировал надбавки по беззалоговым потребкредитам

«Влияние указанных изменений будет растянуто во времени, так как новый порядок затронет в основном кредитные карты, которые выпущены после 21 января 2024 года. Доля таких кредитных карт в общем приросте задолженности по необеспеченным потребительским кредитам в I квартале 2024 года составит 5%. При этом пересмотр ПСК затронет не все интервалы ПСК, так как банки корректируют условия по кредитным картам». — говорится в сообщении регулятора.