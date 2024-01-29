ЦБ решит судьбу: останутся ли депозиты высокодоходными в 2024 году

Банк России с июля по декабрь 2023 года повысил ставку с 7,5% до 16%, чтобы замедлить кредитование население и бизнеса, сократить потребительский спрос, обгоняющий производство продукции и товарное предложение.
Возможно еще одно повышение ключевой ставки — решение будет зависеть от ситуации с инфляцией в стране, заявил 24 января член Совета директоров Банка России и начальник Главного управления ЦБ по ЦФО Рустэм Марданов. По его словам, регулятор начнет снижать ключевую ставку после уменьшения инфляции до 4%, а пока не все банки отыграли последнее повышение ставки.
На последнем заседании ЦБ РФ повысил ставку с 15% до 16%, на один процентный пункт. При этом в среднем банки повышали доходность по вкладам медленнее — только на 0,8%. Это свидетельствует о том, что ряд кредитных организаций могут продолжить повышение доходности по депозитам.
Так, по данным ЦБ РФ, во второй декаде января 2024 года максимальные процентные ставки по рублевым вкладам десяти банков, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, выросли до 14,87% с 14,79% в первой декаде января.
В первой декаде декабря ставки были 14%, во второй декаде декабря — 14,52%, в третьей — 14,75%. Но в ряде банков можно открыть вклад под 15% годовых и даже выше при соблюдении ряда условий, согласно данным Финуслуг Мосбиржи.
ЦБ РФ 24 января опубликовал и данные об инфляционных ожиданиях россиян: впервые с августа прошлого года население ожидает снижение цен.
Эксперты, вам слово
«По нашим оценкам, ключевая ставка вышла на плато. Жесткий цикл денежно-кредитной политики ЦБ может удерживаться до конца первого полугодия, но на фоне снижения темпа инфляции нет ожиданий дальнейшего подъема стоимости фондирования выше 16%», — заявил Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Он считает, что уже весной стоит ждать первое снижение ставки. «Монетарное послабление к концу весны — базовый сценарий, а до конца года не удивимся секвестру ставки поближе к 10% годовых», — отметил он.
Следуя этой логике, ставки депозитно-кредитного рынка также прекратят рост. Возможно, после февральского заседания будет понятнее настроение регулятора и доходности во вкладах постепенно могут пойти уже на снижение.
«Полагаем, в феврале Банк России оставит ключевую ставку неизменной. Основанием станет тот факт, что уровень инфляции фактически стабилизировался: с ноября 2023 года инфляция снизилась с 7,5% до 7,3%», — пояснил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
По его оценке, прирост базовой инфляции в декабре был почти вдвое ниже, чем в осенние месяцы. Более того, инфляционные ожидания населения в январе снизились.
Полагаем, банки пока не будут менять свои процентные ставки. Однако весной может начаться их постепенное снижение, если текущий инфляционный тренд сохранится. Мы пока не меняем свой прогноз траектории ключевой ставки и ждем первого ее снижения только в июне. На конец года прогноз ключевой ставки остается пока на уровне 12%.
Успеть до весны
Совет директоров Банка России 16 февраля на очередном заседании примет решение по ключевой ставке и обновит макропрогнозы, напомнила Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам». По ее мнению, регулятор, вероятно, не повысит ставку. Она привела ряд доводов в поддержку такой точки зрения.
Во-первых, с июля по декабрь ЦБ непрерывно повышал ключевую ставку (суммарно с 7,5% до 16%), а на декабрьском заседании регулятор дал нейтральный сигнал о дальнейшем повышении.
Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина подтвердила, что в рамках базового сценария ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, но пока не будет устойчивой тенденции замедления роста цен и инфляционных ожиданий, ставка будет оставаться высокой. ЦБ намерен достичь цели по инфляции в этом году в размере 4−4,5% (в декабре 2023 года инфляция составила 7,42%).
Во-вторых, высокая ключевая ставка вместе с новым механизмом операций ЦБ на внутреннем валютном рынке и указом президента об обязательной репатриации и продаже валюты крупными экспортерами способствовали заметному укреплению курса рубля по сравнению с пиковыми значениями октября прошлого года, когда курс доллара превышал 101 рублей. Это важный дезинфляционный фактор.
В-третьих, высокие процентные ставки по вкладам способствовали в последние месяцы притоку средств населения в банки (в противном случае они были бы направлены на потребление, усиливая спросовую инфляцию). Розничное кредитование начинает замедляться, особенно в потребительском сегменте, но корпоративное кредитование пока растет высокими темпами.
Вероятность снижения ставки низка
До заседания еще осталось три недели, однако пока вышедшие с момента прошлого заседания экономические данные показывают, что инфляция замедляется быстрее ожиданий. Хотя этот показатель все еще слишком высокий. Также ЦБ беспокоят высокие и незаякоренные инфляционные ожидания предприятий и населения, хотя у последних они снизились с декабрьских локальных максимумов.
Так, в декабре рост потребительских цен замедлился до 0,73% (месяц к месяцу) с 1,11% (м/м) в ноябре. По оценке ЦБ, с поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR), месячный прирост цен в декабре замедлился до 6,5% по сравнению с 10,2% в ноябре. Важно, что замедление отразилось и на устойчивых компонентах инфляции — базовая инфляция замедлилась до 5,5% SAAR с 12% в ноябре. Наиболее заметно проявилось замедление роста цен в товарах с высокой чувствительностью к обменному курсу, также резко замедлился рост цен на услуги (в декабре 2023 года не было индексации коммунальных тарифов, которая проводилась в декабре 2022 года, подешевели услуги зарубежного туризма).
В то же время, как отмечает ЦБ, высокий внутренний спрос позволяет предприятиям легче переносить возросшие издержки в цены. Это сказывается, например, в сильном ускорении роста цен на бытовые услуги и в том, что «все показатели устойчивой составляющей ценовой динамики были заметно выше уровня, соответствующего инфляции 4%», указывает регулятор.
За первые три недели января замедление инфляции продолжилось — среднесуточный рост цен с начала января (0,021%) держится ниже декабря 2023 года (0,023%) и тем более января 2023 года (0,027%). Один из факторов низкой инфляции января — сдвиг во времени во многих регионах традиционной для начала года индексации транспортных тарифов (ряд регионов,
Также сказывается влияние динамики цен на наиболее волатильные компоненты (с начала года снизились цены на яйца, курятину, свинину, сахар, авиабилеты), в то же время плодоовощная продукция — в лидерах роста с начала года. Более устойчивая тенденция — замедление роста цен на непродовольственные товары, чему способствует укрепление курса рубля и влияние высокой ключевой ставки ЦБ на кредитно-депозитную динамику.
Январские данные ЦБ по снижению инфляционных ожиданий населения (медианная оценка ожидаемой через 12 месяцев инфляции снизилась в январе до 12,7% с 14,2% в декабре, а наблюдаемой инфляции до 16,3% с 17,0%) можно считать относительным прогрессом — по-видимому, потребители позитивно отреагировали на замедление роста цен, особенно на «товары-маркеры» (курица-яйцо) и укрепление рубля, считает Ольга Беленькая. Однако это все еще весьма высокие значения инфляционных ожиданий — существенно выше тех 8−9%, которые были в период 2017—2019 гг., когда инфляция находилась вблизи цели ЦБ (4%).
Данные ЦБ по мониторингу предприятий менее оптимистичны — ценовые ожидания предприятий выросли и обновили локальный максимум (несмотря на замедление роста издержек и отпускных цен третий месяц подряд и ухудшение оценок спроса). При формировании бизнес-планов на 2024 год участники мониторинга в среднем исходили из годовой инфляции 9,5% (это максимум за весь приводимый на графике ЦБ период с 2019 года). Как отмечает ЦБ, «повышенные и незаякоренные инфляционные ожидания свидетельствуют о сохранении проинфляционных рисков, этот фактор Банк России будет учитывать при проведении денежно-кредитной политики».
Серьезной проблемой остается «кадровый голод» — предприятия говорят об ухудшении ситуации с обеспеченностью кадрами, особенно в обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Ряд предприятий готов увеличивать зарплаты для решения этой проблемы при том, что рост зарплат в прошлом году (в реальном выражении около 7%) и так существенно опережает рост производительности труда, что является проинфляционным фактором.
Инфляционные риски связаны и с внешним сектором — цены на российскую нефть Urals в декабре-январе были заметно ниже среднегодовой цены в 71 доллар за баррель, заложенной в бюджет 2024 года, а профицит счета текущих операций за 2023 год и оценки экспорта оказались несколько ниже октябрьских оценок ЦБ.
Не исключено, что, начиная с апреля-мая мы увидим новый виток ослабления курса рубля, если ЦБ станет снижать ставку, а власти не будут продлевать жесткий валютный контроль для экспортеров (хотя правительство высказалось за его продление). Таким образом, с учетом замедления инфляции и снижения инфляционных ожиданий населения, скорее всего, пик ключевой ставки, действительно, достигнут.
По мнению экономиста, ЦБ может на февральском заседании несколько смягчить риторику, однако о снижении «ключа» речь пока не идет. «Если инфляция продолжит замедляться и при этом будут ослабевать поддерживающие ее факторы (например, рост кредитования, темпы роста зарплат), мы полагаем, что весной ЦБ может начать рассматривать возможность снижения ключевой ставки», — отметила она.
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