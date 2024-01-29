ЦБ решит судьбу: останутся ли депозиты высокодоходными в 2024 году

Так, в декабре рост потребительских цен замедлился до 0,73% (месяц к месяцу) с 1,11% (м/м) в ноябре. По оценке ЦБ, с поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR), месячный прирост цен в декабре замедлился до 6,5% по сравнению с 10,2% в ноябре. Важно, что замедление отразилось и на устойчивых компонентах инфляции — базовая инфляция замедлилась до 5,5% SAAR с 12% в ноябре. Наиболее заметно проявилось замедление роста цен в товарах с высокой чувствительностью к обменному курсу, также резко замедлился рост цен на услуги (в декабре 2023 года не было индексации коммунальных тарифов, которая проводилась в декабре 2022 года, подешевели услуги зарубежного туризма).