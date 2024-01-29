29 января , Forbes ,

Bloomberg сообщил о сокращении фондового рынка Лондона на четверть за десятилетие

Лондонский фондовый рынок за последнее десятилетие сократился на четверть, пишет Bloomberg. Аналитики ожидают, что в 2024 году число листингов в Лондоне сократится еще больше, поскольку компании все чаще проводят сделки по поглощению, а новых размещений на бирже все меньше.