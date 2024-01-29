Bloomberg сообщил о сокращении фондового рынка Лондона на четверть за десятилетие

Лондонский фондовый рынок за последнее десятилетие сократился на 25%, пишет Bloomberg со ссылкой на отчет британской торговой платформы XTB.
За 2023 год число листингов на Лондонской фондовой бирже снизилось на 6%, следует из отчета XTB.
Фондовый рынок Лондона переживает упадок, компании уходят в Нью-Йорк. Аналитики лондонской брокерской компании Peel Hunt, специализирующейся на компаниях средней и малой капитализации, ожидают, что число фирм, имеющих листинг на Лондонской бирже, в 2024 году может сократиться еще больше, поскольку новые размещения акций затухают и все чаще происходят слияния и поглощения компаний.
В декабре 2023 года Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) опубликовало планы по упрощению режима листинга. Они призваны возродить интерес инвесторов к фондовым рынкам Лондона, отмечал Bloomberg. Регулятор в том числе планирует разрешить компаниям принимать больше решений без вынесения на голосование акционеров.
В 2023 году лишь несколько компаний разместили свои акции на Лондонской фондовой бирже, несмотря на несколько попыток встряхнуть рынок и стимулировать размещения, писал Bloomberg. Японская SoftBank Group отвергла призывы властей Великобритании провести двойной листинг британского разработчика чипов Arm Holdings и в итоге выбрала Нью-Йорк. В марте глава FCA Нихил Рати сообщал, что CFA предлагал Arm Holdings «некоторые изменения» в правилах листинга, пытаясь вернуть компанию на лондонский рынок.
В феврале 2024 года выйти на IPO в Лондоне намерена казахстанская авиакомпания Air Astana. Ее глобальные депозитарные расписки и акции также будут торговаться на Казахстанской фондовой бирже и Международной бирже Астаны.