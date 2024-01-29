Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

АСВ может получить новые опции для расчистки баланса обанкротившихся банков

Использование отступного для погашения требований кредиторов позволят быстрее завершить «расчистку» баланса, отмечают авторы поправок.
Рубль
Источник: Reuters

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает при проведении процедуры банкротства кредитных организаций разрешить использовать отступное для погашения требований первой очереди, куда входит также и задолженность перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.

Сейчас требования кредиторов банков-банкротов могут быть «закрыты» отступным при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований первой и второй очереди. Законопроект расширяет перечень ситуаций, когда требования к банкам-банкротам могут быть погашены отступным. Таким механизмом можно будет воспользоваться и при наличии непогашенных долгов первой и второй очереди, но для этого потребуется внести на спецсчет банкрота сумму, пропорциональную размеру погашаемых требований кредитора, согласившегося на отступное.

Поправки вносятся «с целью повышения эффективности проведения конкурсных процедур в отношении кредитных организаций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагаемые изменения позволят «в ускоренном порядке одновременно завершить “расчистку” баланса, то есть продажу активов, банков, признанных банкротами, а также в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов», — считают авторы законопроекта.

Кроме того, законопроект меняет правила распоряжения кредиторов своим правом на привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций — владельцев и топ-менеджеров. Сейчас можно взыскивать долг по этому требованию, продать права на торгах и уступить. Законопроект разрешает кредиторам после неудачных торгов изменить свой выбор и прибегнуть к уступке. При этом АСВ будет вправе выкупить эти требования за свой счет по минимальной цене, установленной в ходе предложения. Также, согласно тексту документа, предлагается наделить Арбитражный суд возможностью выносит решение о продаже права требования о привлечении к субсидиарной ответственности при получении оснований от конкурсного управляющего.