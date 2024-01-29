АСВ может получить новые опции для расчистки баланса обанкротившихся банков

Кроме того, законопроект меняет правила распоряжения кредиторов своим правом на привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций — владельцев и топ-менеджеров. Сейчас можно взыскивать долг по этому требованию, продать права на торгах и уступить. Законопроект разрешает кредиторам после неудачных торгов изменить свой выбор и прибегнуть к уступке. При этом АСВ будет вправе выкупить эти требования за свой счет по минимальной цене, установленной в ходе предложения. Также, согласно тексту документа, предлагается наделить Арбитражный суд возможностью выносит решение о продаже права требования о привлечении к субсидиарной ответственности при получении оснований от конкурсного управляющего.