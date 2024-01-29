АСВ может получить новые опции для расчистки баланса обанкротившихся банков

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает при проведении процедуры банкротства кредитных организаций разрешить использовать отступное для погашения требований первой очереди, куда входит также и задолженность перед Агентством по страхованию вкладов (АСВ). Документ опубликован в базе нижней палаты парламента.
Сейчас требования кредиторов банков-банкротов могут быть «закрыты» отступным при отсутствии непогашенных текущих платежей, а также требований первой и второй очереди. Законопроект расширяет перечень ситуаций, когда требования к банкам-банкротам могут быть погашены отступным. Таким механизмом можно будет воспользоваться и при наличии непогашенных долгов первой и второй очереди, но для этого потребуется внести на спецсчет банкрота сумму, пропорциональную размеру погашаемых требований кредитора, согласившегося на отступное.
Поправки вносятся «с целью повышения эффективности проведения конкурсных процедур в отношении кредитных организаций», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предлагаемые изменения позволят «в ускоренном порядке одновременно завершить “расчистку” баланса, то есть продажу активов, банков, признанных банкротами, а также в максимальном объеме удовлетворить требования кредиторов», — считают авторы законопроекта.
Кроме того, законопроект меняет правила распоряжения кредиторов своим правом на привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц обанкротившихся кредитных организаций — владельцев и топ-менеджеров. Сейчас можно взыскивать долг по этому требованию, продать права на торгах и уступить. Законопроект разрешает кредиторам после неудачных торгов изменить свой выбор и прибегнуть к уступке. При этом АСВ будет вправе выкупить эти требования за свой счет по минимальной цене, установленной в ходе предложения. Также, согласно тексту документа, предлагается наделить Арбитражный суд возможностью выносит решение о продаже права требования о привлечении к субсидиарной ответственности при получении оснований от конкурсного управляющего.