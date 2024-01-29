Акции Bayer упали после решения суда на $2,25 млрд по делу о раке из-за гербицида

Акции немецкой фармацевтической компании Bayer на Франкфуртской фондовой бирже упали на 5,7% после того, как суд присяжных в Филадельфии, США, обязал ее выплатить $2,25 млрд заявителю, который обвинил препарат для борьбы с сорняками Roundup в развитии у него рака, пишет Reuters. На 14:47 мск 29 января падение замедлилось до 5,21%, акции Bayer торговались по €30,63.
Присяжные в суде Филадельфии 26 января обязали Bayer выплатить $2,25 млрд жителю Пенсильвании Джону Маккивисону, пишет Bloomberg. Истец утверждал, что из-за воздействия Roundup у него развился рак. Это решение суда о компенсации стало самым крупным за пять лет разбирательств, связанных с этим гербицидом, отмечает Bloomberg. Следующее судебное разбирательство по делу о Roundup состоится в начале февраля в штате Делавэр.
Bayer приобрела Monsanto, производителя Roundup, в 2018 году за $63 млрд. К тому моменту к Monsanto уже подали ряд исков. В ноябре 2023 года присяжные штата Миссури, США, обязали Monsanto выплатить более $1,5 млрд по заявлению трех истцов, которые обвинили Roundup в том, что он спровоцировал у них неходжкинские лимфомы. Тогда Bayer заявила, что Агентство по охране окружающей среды США по-прежнему считает Roundup и глифосат безопасными.
Новое решение суда присяжных в Филадельфии ударило по попыткам гендиректора Bayer Билла Андерсона убедить инвесторов в том, что он может возродить успех компании, пишет Bloomberg. Она по-прежнему находится под давлением больших обязательств, унаследованных после приобретения Monsanto, отмечает агентство. Возможно, Bayer придется ужесточить дивидендную политику в 2024 году, чтобы высвободить средства, считают аналитики Morgan Stanley. Они ожидают, что компания может снизить диапазон выплат или вовсе их приостановить.
Ранее в январе Bayer объявила о реструктуризации бизнеса для улучшения финансовых показателей. Концерн тогда заявил, что она предполагает упрощение управленческой модели, устранение бюрократии и ускорение процессов принятия решений, а также приведет к массовому сокращению рабочих мест. Несмотря на просьбы инвесторов, Bayer не планирует разделять конгломерат на отдельные компании, писал Bloomberg. По данным агентства, руководство компании сосредоточено на внедрении новой операционной модели и откладывает структурные изменения на более поздний срок.