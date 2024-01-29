Акции Bayer упали после решения суда на $2,25 млрд по делу о раке из-за гербицида

Bayer приобрела Monsanto, производителя Roundup, в 2018 году за $63 млрд. К тому моменту к Monsanto уже подали ряд исков. В ноябре 2023 года присяжные штата Миссури, США, обязали Monsanto выплатить более $1,5 млрд по заявлению трех истцов, которые обвинили Roundup в том, что он спровоцировал у них неходжкинские лимфомы. Тогда Bayer заявила, что Агентство по охране окружающей среды США по-прежнему считает Roundup и глифосат безопасными.