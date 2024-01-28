Турция поставила в Россию более чем 885 тысяч куриных яиц

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось. На фоне подорожания яиц в России правительство решило импортировать их из Турции, поставки открыли в конце декабря. Кроме того, кабмин обнулил импортные пошлины на данную продукцию в целях стабилизации цен.