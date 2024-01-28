Турция поставила в Россию более чем 885 тысяч куриных яиц

«27 января партия яиц, которую группа ОЗК импортировала из Турции, была выгружена в порту Новороссийск, прошла ветеринарный контроль и таможенную очистку. Размер поставленной партии куриных яиц составляет более 885 тысяч штук», — отчитались в компании.
В скором времени яйца передадут российскому покупателю.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что спрос на яйца в России начал резко расти, но правительство вовремя не сориентировалось, не открыв импорт. Таким образом, цены на продукт начали увеличиваться, несмотря на то что производство не сокращалось. На фоне подорожания яиц в России правительство решило импортировать их из Турции, поставки открыли в конце декабря. Кроме того, кабмин обнулил импортные пошлины на данную продукцию в целях стабилизации цен.