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Reuters: китайцы скупают биткойны из-за слабой динамики фондового рынка

По данным агентства Reuters, китайские розничные инвесторы активно переводят средства в биткойн и другие криптовалюты, несмотря на их запрет в стране с 2021 года. Инвесторы идут на это из-за слабой динамики фондового рынка в стране, где экономика до сих пор не может восстановиться после пандемии COVID-19.
Битскоин
Источник: Reuters

Один из таких инвесторов сообщил агентству, что «биткойн сейчас здесь — это что-то вроде золота, безопасный актив». Для покупки криптовалюты на сером рынке используются карты мелких региональных банков, сумма разовой покупки не превышает 50 тыс. юаней (около $7 тыс.), чтобы не привлечь внимания надзорных органов КНР. Для покупки криптовалюты китайские граждане также используют счета с лимитом около $50 тыс. в Гонконге, где биткойн не признается платежным средством, но торги им не запрещены.

По данным Chainalysis, несмотря на запрет криптовалют в материковом Китае, только с июля 2022 года по июнь 2023-го торги ими там составили $86,4 млрд, обогнав даже Гонконг с оборотом $64 млрд за тот же период. Топ-менеджер одной из гонконгских криптобирж на условиях анонимности сообщил Reuters, что замедление китайской экономики «сделало инвестиции в материковый Китай рискованными и малоперспективными, поэтому люди ищут другие способы размещения средств. Почти каждый день мы видим, как к нам приходят новые инвесторы из материкового Китая».

Евгений Хвостик