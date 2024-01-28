Reuters: китайцы скупают биткойны из-за слабой динамики фондового рынка

По данным Chainalysis, несмотря на запрет криптовалют в материковом Китае, только с июля 2022 года по июнь 2023-го торги ими там составили $86,4 млрд, обогнав даже Гонконг с оборотом $64 млрд за тот же период. Топ-менеджер одной из гонконгских криптобирж на условиях анонимности сообщил Reuters, что замедление китайской экономики «сделало инвестиции в материковый Китай рискованными и малоперспективными, поэтому люди ищут другие способы размещения средств. Почти каждый день мы видим, как к нам приходят новые инвесторы из материкового Китая».