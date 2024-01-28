Прибыль китайских промышленных компаний сократилась в 2023 году на 2,3%

При этом к концу 2023 года результаты стали улучшаться: в ноябре прибыль промышленных компаний выросла на 29,5%, в декабре — на 16,8%. Особенно сильно за год упала промышленная прибыль иностранных компаний — на 6,7%. Снижение было и у государственных промышленных компаний — на 3,4%, при этом прибыль китайских частных промышленных компаний выросла на 2%.