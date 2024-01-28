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Прибыль китайских промышленных компаний сократилась в 2023 году на 2,3%

В 2023 году прибыль китайских промышленных компаний сократилась на 2,3%, составив 7,7 трлн юаней ($1,1 трлн). Такие данные вчера, 27 января, опубликовало Национальное бюро статистики КНР. Этот показатель снижается уже второй год подряд — в 2022-м, когда в Китае активно вводились локдауны и другие ковидные меры, промышленная прибыль сократилась на 4%.
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Источник: Reuters

При этом к концу 2023 года результаты стали улучшаться: в ноябре прибыль промышленных компаний выросла на 29,5%, в декабре — на 16,8%. Особенно сильно за год упала промышленная прибыль иностранных компаний — на 6,7%. Снижение было и у государственных промышленных компаний — на 3,4%, при этом прибыль китайских частных промышленных компаний выросла на 2%.

По словам экономиста компании Hwabao Trust Ни Вэня, снижение прибылей за год связано, в частности, с падением отпускных цен из-за сокращения спроса и соответствующего избытка промышленных мощностей. По его мнению, в текущем году цены восстановятся и прибыль промышленных компаний вырастет на 5−6%.

Яна Рождественская