Прибыль китайских промышленных компаний сократилась в 2023 году на 2,3%

При этом к концу 2023 года результаты стали улучшаться: в ноябре прибыль промышленных компаний выросла на 29,5%, в декабре — на 16,8%. Особенно сильно за год упала промышленная прибыль иностранных компаний — на 6,7%. Снижение было и у государственных промышленных компаний — на 3,4%, при этом прибыль китайских частных промышленных компаний выросла на 2%.
По словам экономиста компании Hwabao Trust Ни Вэня, снижение прибылей за год связано, в частности, с падением отпускных цен из-за сокращения спроса и соответствующего избытка промышленных мощностей. По его мнению, в текущем году цены восстановятся и прибыль промышленных компаний вырастет на 5−6%.
Яна Рождественская