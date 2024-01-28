Критическая масса: США забеспокоились из-за российского урана

Наложенные на Россию санкции не мешают Западу получать от Москвы то, что ему нужно. По оценкам Financial Times, США платят России по миллиарду долларов в год за урановый экспорт. Собственные шахты и заводы давно пришли в упадок, долгие годы в стране полагались на российский импорт. Теперь эту зависимость в Белом доме сочли угрозой национальной безопасности. Но поднять с нуля разрушенное за два десятка лет собственное производство не так просто. Подробнее — в материале «Известий».