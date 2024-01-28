Коммерция почувствовала оживление: спрос на торговую и офисную недвижимость растет

Бабиченко добавляет, что ввод новых объектов на московском рынке в целом замедляется — это может способствовать нехватке качественных площадей в 2026—2027 годах. Сейчас средняя ставка аренды офисов в Москве, по оценкам Nikoliers, 22,1 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Для объектов класса А показатель составляет 26,2 тыс. руб. за 1 кв. м в год, класса В — 18,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Но на цены сильно влияет месторасположение. Так, за МКАД, по данным Nikoliers, снять офис можно в среднем за 12,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год. Рост стоимости аналитики пока также прогнозируют в границах «старой» Москвы.