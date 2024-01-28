Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире

Таким образом, индийский фондовый рынок по этому показателю впервые обошел Гонконг (4,29 триллиона долларов) и стал четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире. При этом отметку в 4 триллиона долларов биржи Индии преодолели только 5 декабря, а около половины из общей суммы капитализации прибавилось в последние четыре года.
«В то время как рост в Китае застопорился и полон неопределенности, у Индии есть возможность стать локомотивом роста для развивающихся рынков», — считает генеральный директор Global X ETF Эван Меткалф. По его словам, ключевым преимуществом Индии является демографический фактор в сочетании с ростом доли образованной молодежи и прогрессивным правительством страны, проводящим ключевые структурные реформы экономики.
Фондовый рынок Гонконга переживает спад на фоне введения правительством КНР репрессивных мер в отношении бизнеса, кризиса в секторе недвижимости и геополитической напряженности в отношениях страны с Западом. С момента пика в 2021 году рыночная капитализация всех котирующихся там акций рухнула более чем на 6 триллионов долларов.
Однако некоторые эксперты, в том числе Bernstein, считают, что рынок КНР восстановится. UBS Group прогнозирует, что в 2024 году китайские акции превзойдут по доходности индийские, так как в данный момент недооценены и имеют значительный потенциал роста.
На торгах 22 января китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня из-за пессимизма инвесторов. Сильнее всего снизилась стоимость акций таких китайских технологических гигантов, как Meituan (минус 5,5 процента) и Tencent Holdings (минус 3,46 процента). Индекс материкового Китая CSI 300 упал на 1,56 процента, до 3 218,9 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96 процента (минимальная отметка с июля 2005 года) и стал одним из худших показателей в Азии.