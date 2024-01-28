Индия стала четвертым по величине рынком ценных бумаг в мире

На торгах 22 января китайские акции в Гонконге подешевели до рекордного за 19 лет уровня из-за пессимизма инвесторов. Сильнее всего снизилась стоимость акций таких китайских технологических гигантов, как Meituan (минус 5,5 процента) и Tencent Holdings (минус 3,46 процента). Индекс материкового Китая CSI 300 упал на 1,56 процента, до 3 218,9 пункта. Индекс Hang Seng China Enterprises упал на 2,96 процента (минимальная отметка с июля 2005 года) и стал одним из худших показателей в Азии.