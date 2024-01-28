Хедж-фонд Qube Research сделал ставку в $1 млрд на падение немецких акций

В последнее время акции германских компаний дорожают на ожиданиях скорого перехода ЕЦБ к смягчению денежно-кредитной политики. Немецкий индекс DAX благодаря этому уже находится вблизи своего исторического максимума. Тем не менее Qube Research & Technologies все равно держит впечатляющую короткую позицию против бумаг немецких компаний. Однако неизвестно, использует ли фонд короткие позиции в расчете именно заработать на падении котировок или же это часть стратегии хеджирования, которую управляющие применяют для защиты от рисков. Всего на немецкие акции приходится почти 50% от всех коротких позиций, о которых сообщил Qube Research & Technologies.