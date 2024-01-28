Хедж-фонд Qube Research сделал ставку в $1 млрд на падение немецких акций

Квантовый хедж-фонд Qube Research & Technologies, штаб-квартира которого находится в Лондоне, поставил $1 млрд на падение акций Deutsche Bank, Volkswagen и других немецких компаний на фоне замедления экономики страны. На рынке Германии это крупнейший шортист, который раскрыл свои короткие позиции, пишет Bloomberg на основе собранных данных, которые фонд раскрывает регулирующим органам.
Топ-5 коротких позиций в портфеле Qube Research & Technologies по размеру:
- автомобильный концерн Volkswagen (обыкновенные акции) — $236,5 млн;
- производитель военной техники и вооружения Rheinmetall — $157,9 млн;
- производитель оборудования для энергетической отрасли Siemens Energy — $146.2 млн;
- Volkswagen (привилегированные акции) — $140,1 млн;
- финансовый конгломерат Deutsche Bank — $131,8 млн.
Шорт (короткая позиция) — это продажа ценных бумаг, валюты или товаров, которыми трейдер не владеет и берет их в долг у брокера. Трейдер открывает короткую позицию, надеясь откупить актив (например, акции) после падения цен и тем самым заработать на снижении стоимости. В таком случае говорят, что он играет на понижение, или шортит.
Квантовые фонды — это инвестиционные фонды, которые используют количественный (quantitative) анализ для формирования портфеля. Инвестиционные решения «квантов» основаны на математических и статистических методах с привлечением искусственного интеллекта и data science.
Многие немецкие компании пострадали от энергетического кризиса, замедления экономики, снижения экспорта за пределы ЕС и роста процентных ставок. Так, ВВП Германии в четвертом квартале, по предварительным данным, упал на 0,3%. В третьем квартале экономика показала нулевой рост. И хотя формально страна не погрузилась в рецессию, ВВП по итогам 2023 года сократился на 0,3%. Это первый такой спад после пандемии коронавируса, отмечает Bloomberg. Замедление немецкой экономики усиливает опасения относительно будущего Германии как промышленного центра. Что касается процентных ставок, то они в ЕС находятся на рекордно высоких уровнях. Например, ставка по депозитам ранее достигла исторического максимума в 4%.
В последнее время акции германских компаний дорожают на ожиданиях скорого перехода ЕЦБ к смягчению денежно-кредитной политики. Немецкий индекс DAX благодаря этому уже находится вблизи своего исторического максимума. Тем не менее Qube Research & Technologies все равно держит впечатляющую короткую позицию против бумаг немецких компаний. Однако неизвестно, использует ли фонд короткие позиции в расчете именно заработать на падении котировок или же это часть стратегии хеджирования, которую управляющие применяют для защиты от рисков. Всего на немецкие акции приходится почти 50% от всех коротких позиций, о которых сообщил Qube Research & Technologies.