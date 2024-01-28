Число открытых в начале 2024 года ИИС сопоставимо с предыдущими годами

За первые три недели 2024 года клиенты Сбера открыли 11,8 тысяч новых долгосрочных индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа (ИИС-3), говорится в сообщении банка. Новый ИИС в России появился января 2024 года. Для сравнения: за первые три недели года в 2022 году в Сбере было открыто 12,3 тысяч ИИС, в 2023 году — 14,7 тысяч счетов.
«Спрос на ИИС-3 довольно высок, ведь новый ИИС вобрал в себя преимущества двух предыдущих. Когда будут приняты поправки в Налоговый кодекс, по ИИС третьего типа можно будет одновременно получать оба вычета: на внесение средств и с доходов от инвестирования», — отмечает директор управления электронных рынков Сбербанка Аиша Кубезова. Открыть ИИС-3 можно в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», в веб-версии приложения, а также в офисе банка.
В БКС также отметили, что количество открытых ИИС-3 за первые три недели 2024 года в БКС сопоставимо с количеством трехлетних ИИС, которые клиенты открыли за первые три недели 2023 года. «Считаем, что это хороший результат, который демонстрирует интерес инвесторов к новому пятилетнему ИИС», — сказала руководитель департамента развития ИИС «БКС Мир инвестиций» Лилия Денежка (цитата по «Интерфаксу»).
ИИС-3 нацелен на поддержку долгосрочных инвестиций в российскую экономику и сочетает в себе налоговые льготы предыдущих типов счетов — ИИС-1 (вычет типа «А») и ИИС-2 (вычет типа «В»). После открытия ИИС-3 инвестор получит право на ежегодный налоговый вычет с суммы взносов на ИИС до 400 тысяч рублей, а по истечении минимального срока действия ИИС — с дохода от инвестиций на ИИС-3 в размере до 30 млн рублей.
Открыть ИИС старого типа больше нельзя, хотя ранее открытые индивидуальные инвестиционные счета продолжают действовать. Однако если инвестор планирует открыть ИИС-3, то ему необходимо либо закрыть ИИС старого типа, либо трансформировать его в новый. Инвестор может иметь одновременно три ИИС-3, открытых у одного или нескольких профессиональных участников рынка ценных бумаг. Максимальная совокупная сумма возврата налога будет учитываться по всем счетам ИИС.
При переводе учитывается срок владения ИИС старого типа, но не более трёх лет. Иными словами, если инвестор владел ИИС старого типа два года, то будут учтены два года, а если пять лет — то три года. Трансформировать старый тип ИИС в новый можно, даже если на нём есть ценные бумаги.