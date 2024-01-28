Число открытых в начале 2024 года ИИС сопоставимо с предыдущими годами

При переводе учитывается срок владения ИИС старого типа, но не более трёх лет. Иными словами, если инвестор владел ИИС старого типа два года, то будут учтены два года, а если пять лет — то три года. Трансформировать старый тип ИИС в новый можно, даже если на нём есть ценные бумаги.