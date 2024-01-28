Богатенький отпрыск: Родителям перечислили способы научить ребёнка копить

Обязательно нужно научить ребенка вести учёт финансов: записывать или вводить в специальные программы суммы, а также информацию кто, когда и за что дал эти деньги. Так он будет сам видеть, как копеечки складываются в рубли, как они тратятся и какое влияние это оказывает на скорость достижения цели.