Богатенький отпрыск: Родителям перечислили способы научить ребёнка копить

Самый простой и верный способ научить ребенка экономии и бережному обращению с деньгами — это личный пример.
Подробно об этом мы писали в проекте «Финансовая безопасность» >>
Первым делом ребёнку нужно определить цель и решить, какую сумму для покупки надо накопить.
Чем младше ребенок, тем более достижимой эта цель должна быть: новая игрушка, билет в кино. В идеальной ситуации срок накопления должен быть в пределах трех-шести месяцев.
Если цель слишком высокая, например, поездка в языковой лагерь, то ребёнку понадобится помощь родителей: он получит от старших задания, за выполнение которых будет получать вознаграждения и приближать свою мечту.
Обязательно нужно научить ребенка вести учёт финансов: записывать или вводить в специальные программы суммы, а также информацию кто, когда и за что дал эти деньги. Так он будет сам видеть, как копеечки складываются в рубли, как они тратятся и какое влияние это оказывает на скорость достижения цели.
Не стоит забывать и про момент, когда необходимая сумма будет собрана: это событие должно стать значимым и запомниться ребенку. Когда он почувствует себя победителем, он запомнит это состояние надолго и будет пытаться его достичь снова и снова.
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