Аренда жилья подорожала на 20−40 процентов

В Москве ситуация несколько иная — цены аренды двух- и трехкомнатных квартир взлетели на 54−57%, студий и однокомнатных — на 34−35%. Что интересно, снять студию уже не первый год стоит в среднем дороже, чем однокомнатную квартиру. Так, сейчас цены на студии в Москве достигли 70 тысяч рублей в месяц, тогда как «однушку» можно снять в среднем за 60 тысяч рублей. В среднем по стране студии стоят 34 тысячи рублей в месяц, а однокомнатная квартира — 31 тысяча рублей.