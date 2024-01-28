Аренда жилья подорожала на 20−40 процентов

Количество активных объявлений об аренде уменьшалось в городах вне зависимости от численности их населения. Резкий спад наблюдался в Москве и Санкт-Петербурге — на 70% за год. Еще больше сократилось число объявлений в Уфе — на 75%.
В исследовании Аналитического центра ДОМ.РФ отмечается, что в прошедшем году квартиры стали сдаваться быстрее: среднее количество просмотров объявлений увеличилось на 43% год к году, а срок экспозиции, наоборот, сократился, особенно в столичных городах. В Москве сдать квартиру можно в среднем за 26 дней (срок стал на 6 дней меньше, чем годом ранее), в Санкт-Петербурге за 27 дней (минус 14 дней), в других крупных городах за 45 дней (на 3 дня меньше).
В условиях ограниченного выбора и «вымывания» с рынка наиболее привлекательных лотов аренда существенно подорожала. В столице средняя ставка выросла за год на 40%, до 91 тысячи рублей, в Санкт-Петербурге — на четверть (до 44 тысяч рублей), в остальных городах — на 18% (до 35 тысяч рублей).
В целом по России сильнее всего подорожал наем квартир-студий — на 21% за год. Двух- и трехкомнатные квартиры стали дороже на 15−16%, «однушки» — на 10%.
В Москве ситуация несколько иная — цены аренды двух- и трехкомнатных квартир взлетели на 54−57%, студий и однокомнатных — на 34−35%. Что интересно, снять студию уже не первый год стоит в среднем дороже, чем однокомнатную квартиру. Так, сейчас цены на студии в Москве достигли 70 тысяч рублей в месяц, тогда как «однушку» можно снять в среднем за 60 тысяч рублей. В среднем по стране студии стоят 34 тысячи рублей в месяц, а однокомнатная квартира — 31 тысяча рублей.
Доходность аренды вернулась к высоким значениям 2021 года — 5−7%, без учета долгосрочного прироста стоимости недвижимости, отмечает руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.
В то же время выход на рынок новых арендных квартир от частных инвесторов ограничен высоким уровнем ставок в экономике — для физлиц привлекательно выглядит доходность альтернативных консервативных инструментов (например, депозитов — от 12%). «Таким образом, мы ожидаем сохранение достаточно высокого уровня ставок аренды в текущем году», — подчеркнул Гольдберг.