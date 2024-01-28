Аналитики спрогнозировали повторение «ревущих 20-х»

Как отмечает аналитик, в ближайшее десятилетие также могут быстрыми темпами расти зарплаты на фоне роста производительности. Это может стать причиной долгосрочного «бычьего» настроя на фондовых рынках, что подразумевает преобладание сделок на покупку и рост котировок.
Также Ярдени отметил характерную для этого периода растущую роль центральных банков в бизнес-среде при обсуждении установленного ими целевого показателя инфляции в 2%.
Кроме этого, он провел аналогию пандемиям, которые предшествовали двадцатым годам ХХ века и ХХI веков. Тогда это был испанский грипп, а теперь — коронавирус.
Глава банка Barclays Джес Стейли и старший экономический советник HSBC Стивен Кинг также допускают скорый экономический подъем, но предупреждают о возможных политических и финансовых потрясениях. По их словам, в аналогичный период прошлого века эффекты развития распределялись в обществе неравномерно.