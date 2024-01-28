Аналитики спрогнозировали повторение «ревущих 20-х»

Как отмечает аналитик, в ближайшее десятилетие также могут быстрыми темпами расти зарплаты на фоне роста производительности. Это может стать причиной долгосрочного «бычьего» настроя на фондовых рынках, что подразумевает преобладание сделок на покупку и рост котировок.