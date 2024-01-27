Влияние Китая на мировой нефтерынок оценили

На этом фоне спрос на этот вид сырья в азиатской стране вырастет лишь на 300 тысяч баррелей в день во многом за счет нефтехимической сектора экономики. В то же время среднесуточная добыча увеличится в еще меньше степени — на 100 тысяч баррелей в сутки, что вряд ли окажет существенное влияние на биржевую стоимость нефти.