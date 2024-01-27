В РФ несколько банков перестали принимать заявки на выдачу IT-ипотеки

Некрасова, в свою очередь, добавила, что с начала действия IT-ипотеки по ней было выдано более 48 тыс. кредитов на 420 млрд рублей. «В программе 44 банка-участника, и если 1 кредитор отказал в выдаче из-за израсходования лимита, можно обратиться в другой банк», — резюмировала она.