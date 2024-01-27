В РФ несколько банков перестали принимать заявки на выдачу IT-ипотеки

«Мы наблюдаем высокий спрос на программу “IT-ипотеки” со ставкой до 5%. К настоящему времени на фоне высокого спроса у некоторых крупных банков действительно заканчиваются лимиты на выдачу кредитов в рамках госпрограммы», — сказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.
Главный эксперт компании «Русипотека», руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко предположил, что это пауза в приеме заявок техническая, пока не будут перераспределены или увеличены лимиты на программу. «У нескольких банков закончились лимиты. Например, МТС банк, РНКБ. По всем льготным программам есть у каждого банка лимит кредитования. Выполнили план и ждут увеличения лимита, если правительство выделит», — объяснил он.
Помимо этих двух банков, прием заявок на IT-ипотеку приостановили ПСБ Банк и Банк Санкт-Петербурга, а Сбер и ВТБ существенно снизили объем выдачи, рассказала ТАСС директор по развитию Сделка.рф Ольга Сидоренко. По ее мнению, поведение кредитных организаций может указывать на убыточность программы.
Некрасова, в свою очередь, добавила, что с начала действия IT-ипотеки по ней было выдано более 48 тыс. кредитов на 420 млрд рублей. «В программе 44 банка-участника, и если 1 кредитор отказал в выдаче из-за израсходования лимита, можно обратиться в другой банк», — резюмировала она.