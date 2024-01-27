В китайский фондовый рынок влили рекордные объемы денег

Объем вложений вырос до рекордного с 2015 года уровня и стал вторым по величине за всю историю рынка. За неделю Гонконгский индекс Hang Seng (.HSI) увеличился почти на пять процентов на фоне того, как Пекин принимает меры по восстановлению доверия ко второй экономике мира.