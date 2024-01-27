Трамп обсудил «новую торговую войну» с Китаем

Трамп не раз в своих выступлениях упоминал о миллиардах долларов, которые получил бюджет США благодаря тарифам, принятым во время его первого президентского срока. «Сотни миллиардов долларов хлынули прямо в нашу казну, когда ни один другой президент не получил от Китая даже буквально 10 центов», — говорил он перед кокусами в Нью-Гемпшире.