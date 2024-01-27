Стартап Krutrim стал первым в Индии «единорогом» в области искусственного интеллекта

Множество индийских стартапов и академических групп стремятся создать крупные языковые модели на индийских языках после запуска ChatGPT от OpenAI более года назад, пишет Bloomberg. Другие страны также надеются создать собственные конкурентоспособные модели ИИ, а не полагаться на технологии из США и Китая. Так, стартап из Франции Mistral AI, основанный в 2023 году, оценивается в $2 млрд, отмечает Bloomberg.