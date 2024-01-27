Стартап Krutrim стал первым в Индии «единорогом» в области искусственного интеллекта

Индийский стартап в области искусственного интеллекта Krutrim получил оценку $1 млрд после привлечения $50 млн от инвесторов в ходе раунда финансирования, говорится в сообщении компании.
Стартап, основанный предпринимателем Бхавишем Аггарвалом, стал первым «единорогом» в области искусственного интеллекта в Индии, отмечается в сообщении.
Стартап также занимается разработкой центров обработки данных и чипов, оптимизированных для вычислений с использованием ИИ, следует из информации на сайте Krutrim. Аггарвал заявил, что Индия «должна создать собственный искусственный интеллект» и что Krutrim привержен созданию «первого в стране полного комплекта вычислений на базе ИИ».
Множество индийских стартапов и академических групп стремятся создать крупные языковые модели на индийских языках после запуска ChatGPT от OpenAI более года назад, пишет Bloomberg. Другие страны также надеются создать собственные конкурентоспособные модели ИИ, а не полагаться на технологии из США и Китая. Так, стартап из Франции Mistral AI, основанный в 2023 году, оценивается в $2 млрд, отмечает Bloomberg.
Индия с населением 1,4 млрд человек сосредоточена на создании небольших, более экономичных систем искусственного интеллекта, пишет Bloomberg. Еще один индийский стартап, Savram, в декабре 2023 года запустил модель OpenHathi с открытым исходным кодом на хинди. За несколько дней до запуска компания привлекла инвестиции в размере $41 млн, в том числе от Lightspeed Venture Partners миллиардера Винода Хослы (359-е место рейтинга американского Forbes Real-Time, состояние $7,1 млрд).