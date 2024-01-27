Покупка квартиры в складчину: выгоды и риски

Они в складчину приобретают совсем небольшие по площади объекты, чаще всего студии, и выделяют в них долю себе или родственникам, чтобы начать оформление документов для постоянного проживания. Собственник недвижимости может получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, даже если владеет совсем небольшой долей. Важно только, чтобы она была более 6 кв.м — чуть более года назад был принят закон, который запрещает дробить жилье на совсем мелкие доли.