Недорекорд. Продажи спиртного в России не дотянули до отметки 2022 года

В 2023 году продажи спиртного в магазинах в России достигли 229,5 миллиона декалитров (дал). При этом продажи водки снизились почти на 1% и составили 75,6 млн дал. Эксперты aif.ru объяснили, стоит ли ждать серьезных изменений в статистике производства и продажи алкоголя в этом году.
Локальный алкорекорд
Несмотря на то, что некоторые СМИ поспешили объявить показатели продажи спиртного по итогам ушедшего года рекордными, а отметку в 229,5 млн дал — «историческим максимумом», эксперты призывают не спешить с такими оценками.
«В советское время продажи одной только водки превышали весь объем проданного спиртного в стране, — отмечает глава Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз. — Так что прошлогодний рекорд, скорее, можно назвать локальным, если сравнивать период, начиная с 2016 года. Раньше у нас одной только водки продавалось больше, чем сейчас всего алкоголя».
Отметим, что, согласно статистике, в 1980 году в Советском Союзе было произведено 295 млн дал только ликероводочных изделий, не учитывая пиво и вино.
Средний класс пьет свое
«Сегодня рост производства и, соответственно, потребления алкогольных напитков в России подстегивает средний класс, — отмечает Дробиз. — Наши люди чуть ли не вдвое реже стали ездить по заграницам и активно переходят на потребление внутри страны, причем отечественное». Соответственно, выросло потребление ликеро-водочных изделий, а также таких ранее экзотических для нас напитков, как виски, ром, джин, текила и так далее.
Будет некий средний показатель между 2022 и 2023 годами. Но есть небольшой нюанс — в статистике прошлого года отсутствуют показатели новых регионов. Как только ее подсчитают, показатель может измениться. Незначительно, но все же.
Пиво вышло из тени
Свой вклад в показатели, как ни странно, внесло пиво, рост производства которого пошел в гору.
«Отчасти это связано с тем, что с октября прошлого года пиво подлежит обязательной маркировке, ведь именно с этого месяца отмечается резкий рост его производства, — говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, — Скорее всего, этого говорит о том, что часть нелегального производства “вышла из тени” и оказалась в официальной статистике. Так что по итогам этого года я ожидаю рост его производства примерно на 15−20%».
При этом, по мнению Шапкина, производство и потребление крепкого алкоголя также незначительно (на несколько процентов) увеличится, но не за счет водки, а за счет таких напитков, как отечественные виски или джин, а также, возможно, дистиллятов, учитывая изменение ГОСТа на самогон с 1 января. Впрочем, из-за роста акцизов, который произойдет в мае этого года, вряд ли увеличится производство вина.
По данным Росалкогольтабакконтроля по итогам прошлого года продажи коньяка выросли на 9,4% — до 13,9 млн дал, а у других спиртных напитков крепостью выше 25 градусов зафиксирован рост на 14,6% — до 12,7 млн дал. Для слабоалкогольной продукции показатель увеличился на 14,5% — до 18,4 млн дал. Тихих вин за год продано 56,5 млн дал, игристых — 21,7 млн дал.