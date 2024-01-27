Недорекорд. Продажи спиртного в России не дотянули до отметки 2022 года

«Отчасти это связано с тем, что с октября прошлого года пиво подлежит обязательной маркировке, ведь именно с этого месяца отмечается резкий рост его производства, — говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин, — Скорее всего, этого говорит о том, что часть нелегального производства “вышла из тени” и оказалась в официальной статистике. Так что по итогам этого года я ожидаю рост его производства примерно на 15−20%».