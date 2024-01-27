Нечем платить ипотеку: как заемщику избежать просрочек по кредиту

Несмотря на то, что закон об ипотечных каникулах принят с 2019 года (ФЗ-76 от 01.05.2019), обратиться за каникулами могут заемщики как с новыми, так и с уже заключенные ипотечными договорами. То есть воспользоваться отсрочкой могут даже те заемщики, что оформляли ипотеку задолго до начала действия этого закона.