Налог по золоту считают: россияне впервые за два года заплатят НДФЛ на слитки

Изначально не было задачи делать освобождение от уплаты налога вечным, иначе бы не ставили ограничение по срокам, считает заместитель генерального директора «Цифра брокер» Александр Цыганов. По его словам, мера была более чем действенной. Спрос на драгметалл в это время был рекордным: в 2022 году населению продали 75 т золота в слитках и лишь за три месяца 2023-го (самые свежие данные) — 35 т. Тогда как в 2020—2021 годах показатель составлял в среднем по 5 т.