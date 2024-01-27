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Эксперты рассказали, что может в себя включать 13-й санкционный пакет

Еврокомиссия планирует принять 13 пакет санкций 24 февраля. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Согласно оценке опрошенных «РГ» экспертов, под пристальным вниманием еврочиновников, вероятнее всего, окажутся российские алюминий и зерно.
ЕС
Источник: Reuters

Данный пакет западные элиты пытаются привязать ко второй «годовщине» начала специальной военной операции России, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В этой связи ЕС хотел бы представить общественности максимально массивный список ограничений. Однако большинство стран Европейского Союза понимают, что они столкнулись с практически полным исчерпанием перечня крупных товаров для введения ограничений.

«Поэтому Брюсселю сейчас приходится вводить санкции против конкретных групп товаров (например, удобрений, российских алмазов в 12-м пакете или алюминия, как это предполагает новый 13-й пакет), либо против конкретных физических лиц, список которых в принципе неисчерпаем, но мало интересен за исключением случаев, когда речь идет об известных политических лидерах страны», — отметил эксперт.

Кроме того, Европа до сих пор не может полностью отказаться от российского газа. Хотя ее активно принуждают США, которые хотели бы получить надежные гарантии введения европейскими странами запрета на покупку любых российских энергоресурсов (ядерного топлива, нефти, СПГ), полученных от третьих сторон или независимых поставщиков.

В последнее время, по мнению Кошкина, даже образовалась некая фронда в лице Венгрии, Словакии с примкнувшими к ним Австрии и Италии, продвигающая идеи сохранения транзита российского газа через Украину после завершения контракта с «Газпромом» в декабре 2024 года. Инициативы США по конфискации всех замороженных в ЕС российских активов вряд ли также получит поддержку из-за неизбежного оттока инвестиций других стран.

Единственный реально значимый шаг будет заключаться в дальнейшей накачке Украины европейскими деньгами, в том числе через различные механизмы «передачи прибыли» от замороженных российских активов, считает эксперт.

Однако в данном случае более чем вероятно, что Россия сможет предъявить обоснованные финансовые претензии к западным странам. И при успешном окончании украинского кризиса добиться от них выплат, покрывающих нанесенный ущерб как российской экономике, так и пострадавшим в ходе конфликта российским гражданам.

«В этой связи 13-й пакет санкций будет в любом случае выглядеть довольно беззубым на фоне гигантского массива предыдущих всесторонних ограничений. При этом всевозможные лазейки для торговли России с отдельными странами ЕС данный пакет явно закрыть не сможет», — пояснил он.

Все стратегические области уже под санкциями, поэтому, вероятно, это будет расширение перечней лиц и компаний и ужесточение уже имеющихся санкций, полагает заведующая кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.

18 декабря ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. В него вошли запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу российских алмазов в страны Евросоюза. Кроме того, введены ограничения на импорт из РФ, в частности, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, сжиженного пропана.