Эксперты рассказали, что может в себя включать 13-й санкционный пакет

В последнее время, по мнению Кошкина, даже образовалась некая фронда в лице Венгрии, Словакии с примкнувшими к ним Австрии и Италии, продвигающая идеи сохранения транзита российского газа через Украину после завершения контракта с «Газпромом» в декабре 2024 года. Инициативы США по конфискации всех замороженных в ЕС российских активов вряд ли также получит поддержку из-за неизбежного оттока инвестиций других стран.