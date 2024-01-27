Эксперты рассказали, что может в себя включать 13-й санкционный пакет

Данный пакет западные элиты пытаются привязать ко второй «годовщине» начала специальной военной операции России, рассказал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. В этой связи ЕС хотел бы представить общественности максимально массивный список ограничений. Однако большинство стран Европейского Союза понимают, что они столкнулись с практически полным исчерпанием перечня крупных товаров для введения ограничений.
«Поэтому Брюсселю сейчас приходится вводить санкции против конкретных групп товаров (например, удобрений, российских алмазов в 12-м пакете или алюминия, как это предполагает новый 13-й пакет), либо против конкретных физических лиц, список которых в принципе неисчерпаем, но мало интересен за исключением случаев, когда речь идет об известных политических лидерах страны», — отметил эксперт.
В последнее время, по мнению Кошкина, даже образовалась некая фронда в лице Венгрии, Словакии с примкнувшими к ним Австрии и Италии, продвигающая идеи сохранения транзита российского газа через Украину после завершения контракта с «Газпромом» в декабре 2024 года. Инициативы США по конфискации всех замороженных в ЕС российских активов вряд ли также получит поддержку из-за неизбежного оттока инвестиций других стран.
Однако в данном случае более чем вероятно, что Россия сможет предъявить обоснованные финансовые претензии к западным странам. И при успешном окончании украинского кризиса добиться от них выплат, покрывающих нанесенный ущерб как российской экономике, так и пострадавшим в ходе конфликта российским гражданам.
Все стратегические области уже под санкциями, поэтому, вероятно, это будет расширение перечней лиц и компаний и ужесточение уже имеющихся санкций, полагает заведующая кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета РУДН Дарья Динец.
18 декабря ЕС одобрил 12-й пакет антироссийских санкций. В него вошли запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу российских алмазов в страны Евросоюза. Кроме того, введены ограничения на импорт из РФ, в частности, чугуна, медной и алюминиевой проволоки, фольги, сжиженного пропана.