Экономист рассказал, почему рубль начнет слабеть уже 29 января

Многие экспортёры (у которых выручка в основном валютная) накануне крайнего срока уплаты налогов продают валюту на рынке и покупают рубли для расчётов с бюджетом. Поэтому, если другие факторы влияния на курс рубля сбалансированы, то налоговый период может привести к умеренному укреплению рубля.