Экономист рассказал, почему рубль начнет слабеть уже 29 января

Михаил Васильев напомнил, что пик налоговых выплат, при прочих равных, оказывает умеренно позитивное влияние на курс рубля.
«Крайний срок уплаты налогов — это 28-е число каждого месяца (если попадает на выходной, то тогда понедельник. В этом январе это 29 января)», — пояснил эксперт.
Многие экспортёры (у которых выручка в основном валютная) накануне крайнего срока уплаты налогов продают валюту на рынке и покупают рубли для расчётов с бюджетом. Поэтому, если другие факторы влияния на курс рубля сбалансированы, то налоговый период может привести к умеренному укреплению рубля.
Точной статистики того, как налоговый пик сказывается на рубле, нет, потому что невозможно вычленить этот фактор среди множества других.
Кроме этого, экспортёры могут заранее равномерно продавать валюту и накапливать рубли для расчетов с бюджетом (размещая рубли под текущие высокие рублевые процентные ставки). Плюс экспортёры сейчас более равномерно продают валюту в течение месяца из-за указа об обязательной продаже валютной выручки.
Для примера: в прошлый пик налоговых выплат — 28 декабря — рубль за один день укрепился к доллару на 2 рубля, с 91,3 до 89,4 рублей за доллар.
Что будет в феврале
В целом из-за налогового периода, если другие факторы влияния на курс рубля сбалансированы, первая половина месяца обычно слабее для курса рубля, чем вторая.
Однако, например, в последние четыре дня мы видим повышенный спрос на валюту, который не позволяет рублю укрепиться, несмотря на ряд позитивных для него факторов.
Васильев объясняет этот спрос на валюту закупками импортных товаров (государством и/или компаниями), в том числе возможно авансирование импорта в преддверии длинного китайского нового года (с 10 по 24 февраля).
Также повышенный спрос на валюту может быть связан с выкупом доли российских компаний у иностранных собственников.
Михаил Васильев прогнозирует, что в ближайшие недели рубль будет торговаться в диапазоне 87−91 за доллар, 94−99 за евро и 12,1−12,6 за юань.
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