Дюков не видит необходимости вводить эмбарго на экспорт топлива из России

«В данный момент мы видим профицит предложения. Объем производства превышает объемы потребления. В этом (в ограничениях экспорта.— “Ъ”) нет необходимости», — сказал господин Дюков (цитата по ТАСС). По его словам, в 2024 году «Газпром нефть» уже нарастила объем переработки нефти и планируется увеличение данного показателя к концу года, а также увеличение объема выпуска бензинов и дизеля.