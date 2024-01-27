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Дюков не видит необходимости вводить эмбарго на экспорт топлива из России

Глава «Газпром нефти» Александр Дюков в кулуарах форума «Россия» заявил, что на внутреннем рынке наблюдается профицит топлива. По его словам, нет необходимости вводить временное ограничение на экспорт топлива из России.
Александр Дюков
Источник: РИА "Новости"

«В данный момент мы видим профицит предложения. Объем производства превышает объемы потребления. В этом (в ограничениях экспорта.— “Ъ”) нет необходимости», — сказал господин Дюков (цитата по ТАСС). По его словам, в 2024 году «Газпром нефть» уже нарастила объем переработки нефти и планируется увеличение данного показателя к концу года, а также увеличение объема выпуска бензинов и дизеля.

4 января на Нижегородском нефтеперерабатывающем заводе ЛУКОЙЛа произошла авария, из-за которой работа предприятия была остановлена. По данным «Ъ», причиной аварии стала поломка компрессорного оборудования иностранного производства, которую не получится заменить в ближайшее время. В Минэнерго заявили о намерении сократить поставки бензина на внешний рынок и переориентировать имеющиеся ресурсы между другими компаниями на время ремонтных работ.

Вслед за этим несколько СМИ сообщили о подготовке временного запрета на экспорт российского бензина. В сентябре 2023 года правительство уже вводило запрет на экспорт в связи с дефицитом и ростом цен на топливо на внутреннем рынке.

Александра Горошилова