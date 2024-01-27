«Домклик» назвал локации Москвы с самой дешевой арендой жилья

«Самые низкие арендные ставки отмечены в одном из самых удаленных округов Москвы — Троицком. Здесь медианная стоимость аренды стандартной квартиры (35 квадратных метров) колеблется от 24 до 29 тысяч рублей в месяц. Среди районов лидируют Щаповское поселение (24,3 тысячи), Троицк (26,7 тысячи) и Новофедоровское поселение (28,7 тысячи)», — говорится в сообщении сервиса.
В нем уточняется, что количество объявлений в Троицком округе не превышает 1% от всего объема предложения съемного жилья в Москве. Более чем в половине районов объявления отсутствуют.
В Новомосковском округе наименее дорогие квартиры в аренду предлагаются в Щербинке (25,6 тысячи), Воскресенском (32,9 тысячи.) и Десеновском (35 тысяч) поселениях. В этом округе сосредоточено 5,8% предложений Москвы.
В старых границах Москвы недорогая аренда представлена на востоке и юге города — в районах, примыкающих к МКАД или расположенных неподалеку. Среди них — Лосиноостровский (СВАО, 30,5 тысячи), Бирюлево Западное (ВАО, 31,2 тысячи), Перово (ВАО, 31,7 тысячи), Косино-Ухтомский (ВАО, 32 тысячи), Выхино-Жулебино (ЮВАО, 33,8 тысячи).
Зато наиболее дорогие лоты, как подсчитали аналитики сервиса, находятся в районах Пресненский (101,5 тысячи), Хамовники (87,5 тысячи), Арбат и Замоскворечье (по 80,6 тысячи), Якиманка (77,1 тысячи) и Тверской (75,7 тыс.) в центре Москвы. На округ приходится 43% предложения.
«За прошедшие шесть месяцев объем предложения на московском рынке долгосрочной аренды сократился на 18%. То есть, можно сказать, что спрос на аренду не снижается. При этом наиболее заметное изменение объема предложения отмечается в центре столицы. За последние полгода две трети снятых объявлений относятся к Центральному округу. Востребованность центральных районов Москвы объясняется не только развитой транспортной инфраструктурой и близостью учебных заведений и офисных центров, но и самой структурой предложения. В центре столицы объем предложения больше и разнообразнее по сравнению с отдаленными районами», — отметил директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи.