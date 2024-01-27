«Домклик» назвал локации Москвы с самой дешевой арендой жилья

«За прошедшие шесть месяцев объем предложения на московском рынке долгосрочной аренды сократился на 18%. То есть, можно сказать, что спрос на аренду не снижается. При этом наиболее заметное изменение объема предложения отмечается в центре столицы. За последние полгода две трети снятых объявлений относятся к Центральному округу. Востребованность центральных районов Москвы объясняется не только развитой транспортной инфраструктурой и близостью учебных заведений и офисных центров, но и самой структурой предложения. В центре столицы объем предложения больше и разнообразнее по сравнению с отдаленными районами», — отметил директор дивизиона «Домклик» Алексей Лейпи.