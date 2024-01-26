Выручка Visa выросла на 9% в первом квартале

«У нашего финансового 2024 года стабильное начало, — заявил генеральный директор Visa Райан Макинари.— (Это связано с.— ''Ъ'') относительно стабильным ростом общего объема платежей и количества обработанных трансакций, а также с ростом объема трансграничных трансакций. Потребительские расходы оставались устойчивыми. Что касается будущего, мы также видим значительные возможности в отношении потребительских платежей, чистого потока денежных средств и дополнительных платных услуг». Объем платежей в первом квартале вырос на 8%, а число проведенных трансакций — на 9%.
Visa также заявила, что в текущем году ожидает рост выручки, выражающийся низким двузначным числом в процентах. В компании отметили, что в январе объемы трансакций могут снизиться, но лишь краткосрочно. После публикации отчетности акции Visa снизились на внебиржевых торгах на 3,4%, при этом ранее в четверг они выросли на 4,7%, достигнув рекордного уровня.
Яна Рождественская.