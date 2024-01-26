Выручка Visa выросла на 9% в первом квартале

Visa также заявила, что в текущем году ожидает рост выручки, выражающийся низким двузначным числом в процентах. В компании отметили, что в январе объемы трансакций могут снизиться, но лишь краткосрочно. После публикации отчетности акции Visa снизились на внебиржевых торгах на 3,4%, при этом ранее в четверг они выросли на 4,7%, достигнув рекордного уровня.