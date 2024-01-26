В МЭА считают, что КНР к 2025 году может более чем удвоить мощности хранения газа

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Китай к 2025 году может увеличить свои мощности хранения природного газа и сжиженного природного газа (СПГ) более чем в два раза, до 55−60 млрд куб. м. Об этом говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.