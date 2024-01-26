В ЦИАН отметили подорожание квадратного метра на вторичном рынке жилья за год на 13%

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Квадратный метр жилья в крупных российских городах стал дороже на 13% по сравнению с январем 2023 года, сообщила пресс-служба ЦИАН.
«По сравнению с январем 2023 года “квадрат” в среднем по анализируемым локациям дороже на 13%. За последний месяц рост цен наблюдался почти во всех локациях, кроме Ленинградской области, Новокузнецка, Ярославля и Владивостока», — говорится в сообщении пресс-службы.
По данным исследования платформы, на рынке недвижимости есть предпосылки для коррекции цен вниз, но пока этого не происходит. Рост средних номинальных цен предложения по инерции продолжается. В январе 2024 года цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по анализируемым локациям увеличилась на 1,1%. Зафиксировано лишь снижение темпов роста — с августа по ноябрь 2023 года «квадрат» ежемесячно дорожал на 1,4−1,8%.
Самые высокие темпы роста эксперты платформы отметили в Сочи (+5,2%), Махачкале (+3%) и Барнауле (+2,6%). В Москве и Санкт-Петербурге стоимость «квадрата» за месяц почти не изменилась.
По мнению эксперта «Циан. Аналитика» Елены Лапшиной, коррекция цен здесь практически неизбежна на фоне заградительно высоких ставок по ипотеке и снижения спроса. «В I квартале 2024 года на вторичном рынке с высокой долей вероятности средние номинальные цены предложения в большинстве локаций перейдут к стагнации, в некоторых городах это уже произошло. Во втором квартале мы ожидаем небольшое снижение средних цен, на 7−9% от сегодняшних уровней», — приводится в сообщении ее комментарий.
В выборку исследования вошли 35 городов с численностью населения от 500 тыс. человек, а также Сочи, Калининград, Московская и Ленинградская области.