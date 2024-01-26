В ЦИАН отметили подорожание квадратного метра на вторичном рынке жилья за год на 13%

По данным исследования платформы, на рынке недвижимости есть предпосылки для коррекции цен вниз, но пока этого не происходит. Рост средних номинальных цен предложения по инерции продолжается. В январе 2024 года цена квадратного метра в предложении на вторичном рынке в среднем по анализируемым локациям увеличилась на 1,1%. Зафиксировано лишь снижение темпов роста — с августа по ноябрь 2023 года «квадрат» ежемесячно дорожал на 1,4−1,8%.