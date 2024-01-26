Уроженец России вновь стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании

Остальные 98 налогоплательщиков идут с большим отрывом от этих двух, и в целом, по оценкам The Times, в прошлом году они заплатили на £200 млн меньше, чем в 2022-м. В топ-10 также вошли Дениз, Джон и Питер Коутс, совладельцы букмекерской конторы Bet365, они заплатили £375,9 млн налогов; Фред и Питер Дан, основатели букмекерской конторы Betfred, — £204,6 млн; сэр Тим Мартин, владелец оператора пабов JD Wetherspoon, — £167,1 млн; известный британский изобретатель сэр Джеймс Дайсон с семьей — £156 млн; семья Уэстон, владеющая Primark и Fortnum & Mason, — £146,2 млн; Майк Эшли, владелец Sports Direct, — £139,4 млн; Джон Блур, владелец Triumph Motorcycles, — £118,1 млн; Джон Тимпсон с семьей, предприниматель и благотворитель, — £99,8 млн.