Уроженец России вновь стал крупнейшим налогоплательщиком в Великобритании

Второе место в топ-10 налогоплательщиков занял бывший генеральный менеджер «Формулы-1» Берни Экклстоун. В октябре 2023 года Экклстоун признал себя виновным в сокрытии более £400 млн от налогообложения, и с учетом пеней и штрафов его долги перед британской короной составили £652,6 млн. Столько он и заплатил, чтобы урегулировать претензии налоговых органов.
Остальные 98 налогоплательщиков идут с большим отрывом от этих двух, и в целом, по оценкам The Times, в прошлом году они заплатили на £200 млн меньше, чем в 2022-м. В топ-10 также вошли Дениз, Джон и Питер Коутс, совладельцы букмекерской конторы Bet365, они заплатили £375,9 млн налогов; Фред и Питер Дан, основатели букмекерской конторы Betfred, — £204,6 млн; сэр Тим Мартин, владелец оператора пабов JD Wetherspoon, — £167,1 млн; известный британский изобретатель сэр Джеймс Дайсон с семьей — £156 млн; семья Уэстон, владеющая Primark и Fortnum & Mason, — £146,2 млн; Майк Эшли, владелец Sports Direct, — £139,4 млн; Джон Блур, владелец Triumph Motorcycles, — £118,1 млн; Джон Тимпсон с семьей, предприниматель и благотворитель, — £99,8 млн.
В общей сложности 100 крупнейших налогоплательщиков заплатили в 2023 году £5,35 трлн налогов в Великобритании. Это на 3% больше, чем годом ранее.
Газета публикует списки самых крупных налогоплательщиков Британии с 2019 года. Тогда в него вошел российский предприниматель Евгений Касперский, заплативший в казну ее величества £16,6 млн и занявший в списке 43-е место. С тех пор кроме рожденного в России Герко в списке не было людей, так или иначе связанных с Россией. Они регулярно появляются в другом составляемом газетой списке — самых богатых жителей Соединенного Королевства.
Алена Миклашевская