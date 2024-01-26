Борьба министерств: какой рубль нужен бюджету России

Бюджет 2023 года исполнен с превышением ряда плановых показателей: он начинался с курса 68−70 рублей за доллар, а к середине года американская валюта подорожала до 90 рублей. В августе и октябре «зеленый» превышал 100 рублей.
План по нефтегазовым доходам (НГД) в размере 8 трлн рублей был выполнен досрочно, заявлял 12 июля министр финансов Антон Силуанов. По последней оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета 2023 года снизились на 23,9% до 8,8 трлн рублей, но «значимо превысили их базовый размер (8 трлн рублей в год)».
«Дополнительные нефтегазовые доходы составили по итогам года 822 млрд рублей», заявили в министерстве. В прошлом году были необычно высокие цены на нефть, поэтому общее снижение НГД «связано с высокой базой сравнения предыдущего года». Кроме этого, сократился объем экспорта природного газа. Все показатели бюджета перевыполнены — доходы, расходы выше утвержденных, но дефицит бюджета остался на уровне планового 2%.
Бюджет-2024 также будет выполнен без проблем при курсе около 90 рублей за доллар, считает ряд экспертов. На этой неделе доллар торговался на Мосбирже около 88−89 рублей. Если не хватает запланированных доходов (цена нефти ниже ожидаемой и ненефтегазовые доходы ниже плана), то помогает финансирование расходов бюджета из Фонда национального благосостояния (ФНБ) и выпуск облигаций федерального займа (ОФЗ). Поэтому секвестр расходных статей остается по-прежнему редким явлением в России.
Что такое секвестр бюджета? Если доходов поступает меньше запланированного объема, то для сохранения баланса бюджета прибегают к урезанию расходов пропорционально по всем статьям — такая мера называется секвестированием.
«На 2024 год в бюджет заложен курс рубля 90,1 рублей за доллар США, — пояснил Николай Дудченко, аналитик ФГ’Финам». — При заложенной в бюджет цене на нефть Urals в 71,3 доллара за баррель, а также объемах российской добычи около 10,7 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) это должно позволить выполнить план по нефтегазовым доходам бюджета. Текущая цена на нефть марки Urals составляет около 61 доллар за баррель, при этом текущий курс — 88,30 рублей за доллар".
При этих параметрах, действительно, планируемые нефтегазовые доходы бюджета не выполняются. По нашим подсчетам, при текущей цене на нефть, бюджет устроил бы курс около 92−93 ₽ за доллар.
Продажа валюты
Не стоит забывать, что текущий курс рубля отражает комплекс мер, в число которых выходит не только репатриация валютной выручки со стороны экспортеров, но также и продажа валюты со стороны Банка России (корректировка анонсированного Минфином объема операций в рамках бюджетного правила и зеркалирование чистого инвестирования средств ФНБ в I полугодии 2023 года) и Минфина (выполнение бюджетного правила), напомнил экономист.
«Таким образом, общий объем продажи валюты Минфином и Банком России до конца месяца составляет 16,7 млрд руб. в день, после чего будет снижаться», — прогнозирует Николай Дудченко.
Также, по его мнению, не стоит забывать и про высокую ключевую ставку, которую Банк России с большой долей вероятности начнет снижать уже в текущем году. Подешевевшие кредиты могут оказать давление на рубль, привести к росту денежной массы.
«Как следствие, мы не исключаем, что в дальнейшем курс рубля может начать постепенно снижаться. Вместе с тем, динамика во многом будет, конечно, определяться ценой на нефть. Пока серьезные основания для пересмотра утвержденного бюджета, на наш взгляд, отсутствуют», — отметил Николай Дудченко.
Разность оценок
Тем временем ЦБ РФ и Минфин выступили с разными оценками планов правительства продлить обязательный возврат валютной выручки в страну и продажи ее на бирже. Регулятор против продления, а Минфин считает эту меру полезной — «помогла стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке».
Финансовое ведомство пообещало доработать схему возврата выручки, чтобы экспортеры могли без труда ее выполнять. А Банк России считает снижение влияния этой меры на валютный рынок: в последние месяцы воздействие «было умеренным по сравнению с влиянием на обменный курс проводимой денежно-кредитной политики, уровня ключевой ставки».
Регулятор повысил ключевую ставку с 7,5% в мае 2023 года, когда начался обвал рубля, до 16% в декабре. Но в октябре 2023 года дополнительно заработал обязательный возврат выручки, который предлагал ряд экономистов, чтобы остановить ослабление рубля, приводящее к росту инфляции.
После этого рубль быстро укрепился — со 102 до 87,4 рублей за доллар. Продолжение укрепление национальной валюты может помешать выполнению бюджета. В 2022 году доллар упал до 50 рублей, но бюджет получил аномально высокие доходы от экспорта сырья при рекордно высоких ценах, а сейчас цены ниже в 1,5 раза.
«На продлении настаивает Минфин и правительство, значит они не видят проблем с бюджетом, это их зона ответственности. Аналитики БКС считают, что в целом продление позитивно, хотя параметры обновленных правил продажи пока неясны», — заявил Альберт Короев, начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
«Валютный курс пока находится близко к прогнозному, из которого считался бюджет на весь 2024. Отклонение на 5% в ту или другую сторону не играет особой роли», — считает экономист Виктор Тунев, автор Telegram-канала Truevalue.
Минфин скорее заинтересован в стабильном курсе, потому что значительная часть расходов сейчас зависит от инфляции и ключевой ставки. Если курс будет слабеть, то мы не скоро увидим снижение ставок.
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