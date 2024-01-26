Борьба министерств: какой рубль нужен бюджету России

«На 2024 год в бюджет заложен курс рубля 90,1 рублей за доллар США, — пояснил Николай Дудченко, аналитик ФГ’Финам». — При заложенной в бюджет цене на нефть Urals в 71,3 доллара за баррель, а также объемах российской добычи около 10,7 млн баррелей в сутки (данные ОПЕК) это должно позволить выполнить план по нефтегазовым доходам бюджета. Текущая цена на нефть марки Urals составляет около 61 доллар за баррель, при этом текущий курс — 88,30 рублей за доллар".