Сбер планирует запустить «зеленую» ипотеку в первом полугодии 2024 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сбербанк разрабатывает концепцию «зеленой» ипотеки и планирует ее запуск уже в первом полугодии 2024 года. Об этом журналистам сообщила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в кулуарах деловой программы дня экологии на выставке-форуме «Россия».