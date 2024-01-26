Сбер планирует запустить «зеленую» ипотеку в первом полугодии 2024 года

«Сбербанк сейчас разрабатывает концепцию “зеленой” ипотеки для физических лиц. Запуск планируется в первом полугодии 2024 года», — пояснила Завьялова.
Отмечено, что «зеленая» ипотека предназначена для покупки жилья, относящегося к экосегменту. Такое строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий.
Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG — это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.