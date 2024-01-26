Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2023
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сбер планирует запустить «зеленую» ипотеку в первом полугодии 2024 года

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сбербанк разрабатывает концепцию «зеленой» ипотеки и планирует ее запуск уже в первом полугодии 2024 года. Об этом журналистам сообщила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в кулуарах деловой программы дня экологии на выставке-форуме «Россия».
Сбер
Источник: Reuters

«Сбербанк сейчас разрабатывает концепцию “зеленой” ипотеки для физических лиц. Запуск планируется в первом полугодии 2024 года», — пояснила Завьялова.

Отмечено, что «зеленая» ипотека предназначена для покупки жилья, относящегося к экосегменту. Такое строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий.

Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG — это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС — генеральное информационное агентство форума.