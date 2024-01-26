С 1 февраля вступают в силу новые законы: Что ждёт должников и заёмщиков

— Более того, во время телефонного звонка должнику представитель кредитной организации обязан будет представиться, сообщить данные о коллекторском агентстве, получить подтверждение от абонента, что он именно то лицо, которому звонит представитель, а также сообщить все сведения о долге. За нарушения порядка общения с должником коллекторов можно привлечь к административной ответственности. Тут предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (статья 14.57 КоАП РФ). Можно привлечь и к уголовной ответственности — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от одного миллиона до пяти миллионов рублей (статья 172.4 УК РФ), — пояснил Орест Мацала.