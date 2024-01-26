С 1 февраля вступают в силу новые законы: Что ждёт должников и заёмщиков

С 1 февраля 2024 года заёмщик сможет отказаться от договора страхования при оформлении кредита. Сделать это можно в течение 30 календарных дней. Об этом рассказал ведущий юрист Европейской юридической службы Орест Мацала.
Теперь в силу новых изменений банки будут обязаны уведомлять о дополнительных услугах кредитования (например, о страховании) не позднее одного дня с момента заключения кредитного договора. На это обратил внимание вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов.
Кроме того, теперь коллекторы будут нести уголовную ответственность за угрозы расправы, порчу имущества, клевету и другие действия, нарушающие права должника и членов семьи. Помимо этого, они не смогут звонить должнику в будни с 22:00 до 08:00, а в выходные и праздничные дни — с 20:00 до 09:00. Кстати, время должно соответствовать тому часовому поясу, в котором живёт недобросовестный заёмщик. Лично встречаться с должником коллекторы смогут не чаще одного раза в неделю.
— Более того, во время телефонного звонка должнику представитель кредитной организации обязан будет представиться, сообщить данные о коллекторском агентстве, получить подтверждение от абонента, что он именно то лицо, которому звонит представитель, а также сообщить все сведения о долге. За нарушения порядка общения с должником коллекторов можно привлечь к административной ответственности. Тут предусмотрен штраф до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток (статья 14.57 КоАП РФ). Можно привлечь и к уголовной ответственности — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом от одного миллиона до пяти миллионов рублей (статья 172.4 УК РФ), — пояснил Орест Мацала.
С 21 января вступило в силу изменение о необходимости расписывать в кредитном договоре полную стоимость кредита. Также необходимо указывать полную стоимость для рекламных акций от банков. Например, в маркетинговом ходе кредит заявлен под 5% годовых. При этом ПСК по программе составит, допустим, 20−30%. Об этом рассказал кредитный брокер, генеральный директор ГК «Белый остров» Сергей Островский.
Также в этом году вступили в силу нововведения по поводу предельной долговой нагрузки. Если клиент не может самостоятельно рассчитывать свой доход, платежи и выход на просрочки, это регулируется со стороны ЦБ.
Сергей Островский привёл такой пример. Если доход заёмщика составляет 200 000 рублей, а платёж по кредиту — более 100 000 рублей, то возможность получения кредитного продукта минимальна.