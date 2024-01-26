Рынок краудфандинга увеличился в два раза за 2023 год

В 2023 году краудфандинговые платформы профинансировали проекты на 24,1 млрд рублей, вдвое превзойдя показатель 2022 года. Такие данные приводит площадка «Мани Френдс». Число займов увеличилось на 18% и составило чуть меньше 11 тысяч.
Всего в реестре Центробанка зарегистрировано 78 краудлендинговых площадок. Несмотря на увеличение финансирования в этом году, емкость рынка все еще остается достаточно высокой, сказали «Коммерсанту» в «Иволге капитал». В связи с этим, основным фактором роста там назвали маркетинговую активность платформ.
Помешать этому может политика Центробанка. «Высокие ставки охлаждают спрос на деньги, и краудлендинг не является исключением», — отметил управляющий партнер «Мани Френдс» Юрий Колесников. По его оценкам, ставки для корпоративных заемщиков на краудфандиговых платформах уже составляют 23−35% годовых, что сдерживает спрос. Одновременно инструменты с меньшим риском, такие как депозиты и облигации, стали более привлекательными для инвесторов, благодаря высоким ставкам, добавил Колесников.
Несмотря на это, спрос, вероятно, сохранится, так как краудвандинг предполагает «более гибкие и удобные условия получения финансирования», отметил гендиректор Lender Invest Дмитрий Исаков.