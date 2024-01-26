Рынок краудфандинга увеличился в два раза за 2023 год

Помешать этому может политика Центробанка. «Высокие ставки охлаждают спрос на деньги, и краудлендинг не является исключением», — отметил управляющий партнер «Мани Френдс» Юрий Колесников. По его оценкам, ставки для корпоративных заемщиков на краудфандиговых платформах уже составляют 23−35% годовых, что сдерживает спрос. Одновременно инструменты с меньшим риском, такие как депозиты и облигации, стали более привлекательными для инвесторов, благодаря высоким ставкам, добавил Колесников.