Россия предложила Катару и Саудовской Аравии повысить налоги в новом СИДН

Накануне источники Forbes сообщили, что ОАЭ потребовали от Минфина поднять налоговую ставку для других стран Ближнего Востока. Такое условие Эмираты поставили во время переговоров о пересмотре их СИДН с Россией. ОАЭ хочет также установить налоги на уровне 10% для выплат в Россию. При этом страна хочет, чтобы аналогичные условия были и у ее конкурентов. Как сказал федеральный чиновник Forbes, Россия с таким предложением «концептуально не согласна». Действующее соглашение с ОАЭ распространяется только на госструктуры, организации с госучастием и суверенные фонды и не предусматривает льготы для частных компаний.