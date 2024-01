Nestle предупредила о росте цен на корм для кошек и собак в России

Повышение отпускных цен коснется брендов «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan (включая диетические ветеринарные корма, показанные в период лечения, а также сухую кормовую добавку Purina Pro Plan Veterinary Diet Fortiflora). Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix — на 6,4−8%, сухие корма для кошек и собак Purina One — от 1 до 10%. Что касается марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет от 1 до 12%, а на влажный корм — в пределах 1,5%. Ветеринарные линейки Pro Plan для кошек вырастут в цене на 4−12% в сухих кормах и на 9,7% у влажных. Аналогичное изменение цены в таких кормах для собак составит до 10% по сухим кормам и на 7% — по влажным.