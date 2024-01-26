МЭА ждет роста мирового спроса на газ в 2024 году на 2,5%

«По прогнозам, мировой спрос на газ вырастет на 2,5% (или на 100 млрд куб. м) в 2024 году. Мы ожидаем, что рост на рынках импортеров будет скован ограниченным увеличением мировых поставок СПГ, которые, как ожидается, вырастут всего на 3,5% (или на 18 млрд куб. м)», — сказано в отчете. Ожидается, что увеличение спроса на газ будет достигнуто за счет потребления промышленностью, а также жилым и коммерческим секторами.