Forbes: Бернар Арно возглавил список богатейших людей планеты

На второе место спустился Илон Маск, совокупный капитал его компаний Tesla и SpaceX составил $204,2 млрд. За ними следуют основатель американской корпорации Amazon Джефф Безос ($179,9 млрд), один из создателей корпорации Oracle Ларри Эллисон ($142,6 млрд) и глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) Марк Цукерберг ($138,8 млрд).