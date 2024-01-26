«Дивы» дивные: нефтегазовый сектор

Главным сюрпризом осеннего дивидендного сезона стали акции «Татнефти». Совет директоров компании неожиданно рекомендовал выплатить 35,2 ₽ дивидендов на акцию за III квартал, что соответствует почти 102% прибыли по РСБУ. Напомним, что до коронакризиса «Татнефть» регулярно выплачивала 100% прибыли по РСБУ в виде дивидендов, но кризис и отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти вынудила менеджмент отказаться от данной практики. Однако сейчас у компании нет крупных инвестиционных планов и отсутствует чистый долг, на фоне чего мы допускаем, что практика выплаты 100% прибыли по РСБУ в виде дивидендов может окончательно вернуться. В таком сценарии, по нашим оценкам, выплаты компании на горизонте 12 месяцев могут составить около 120 ₽ на акцию, что соответствует 17,3% на обыкновенную и привилегированную акции. Наша целевая цена по обыкновенным и привилегированным акциям «Татнефти» составляет 798,9 ₽ и 791,7 ₽