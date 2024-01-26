«Дивы» дивные: нефтегазовый сектор

На фоне повышенных мировых цен на нефть, все еще слабого рубля, снизившегося в 2023 году дисконта на российскую нефть и устойчивости сектора к санкциям многие представители российской нефтегазовой отрасли на горизонте ближайших 12 месяцев могут предложить инвесторам привлекательную дивидендную доходность.
Лидером по дивидендной доходности по итогам 2023 года могут стать привилегированные акции «Сургутнефтегаза». На фоне ослабления рубля в прошлом году и положительной валютной переоценки многомиллиардной кубышки дивиденды на привилегированную акцию «Сургутнефтегаза» могут составить 11,8 ₽, что соответствует 21,2% доходности.
Теперь привилегированные акции «Сургутнефтегаза» фактически являются ставкой на продолжение ослабления рубля и в 2024 году. Если курс доллара по итогам 2024 года вырастет хотя бы до 95 ₽, то дивиденд на «преф» может составить около 6,5 ₽ на акцию (11,7% доходности). В то же время отметим, что рост (снижение) курса доллара на каждый рубль увеличивает (уменьшает) потенциальный дивиденд примерно на 0,4 ₽ на акцию, т.е. неопределенность относительно будущих выплат остается высокой.
Среди более классических историй одним из лидеров по дивидендной доходности остаются акции «Лукойла». Компания выделяется щедрой политикой по выплате 100% скорректированного FCF в виде дивидендов. Позитивная рыночная конъюнктура, по нашим расчетам, может позволить «Лукойлу» выплатить 1 260 ₽ дивидендов на акцию на горизонте 12 месяцев. Это соответствует привлекательной доходности в 18,4%. На этом фоне сохраняем позитивный взгляд на акции «Лукойла», целевая цена составляет 7 639 ₽
Главным сюрпризом осеннего дивидендного сезона стали акции «Татнефти». Совет директоров компании неожиданно рекомендовал выплатить 35,2 ₽ дивидендов на акцию за III квартал, что соответствует почти 102% прибыли по РСБУ. Напомним, что до коронакризиса «Татнефть» регулярно выплачивала 100% прибыли по РСБУ в виде дивидендов, но кризис и отмена льгот по добыче сверхвязкой нефти вынудила менеджмент отказаться от данной практики. Однако сейчас у компании нет крупных инвестиционных планов и отсутствует чистый долг, на фоне чего мы допускаем, что практика выплаты 100% прибыли по РСБУ в виде дивидендов может окончательно вернуться. В таком сценарии, по нашим оценкам, выплаты компании на горизонте 12 месяцев могут составить около 120 ₽ на акцию, что соответствует 17,3% на обыкновенную и привилегированную акции. Наша целевая цена по обыкновенным и привилегированным акциям «Татнефти» составляет 798,9 ₽ и 791,7 ₽
Более защитной историей в нефтегазовом секторе является «Транснефть», чей бизнес не зависит от волатильных цен на нефть и курса рубля. На фоне индексации тарифов на транспортировку нефти и удлинения маршрутов благодаря переориентации экспорта по итогам первых девяти месяцев 2023 года «Транснефть» увеличила прибыль на 46,6% (г/г). По нашим расчетам, рост прибыли может трансформироваться в выплату 19 657 ₽ дивидендов на акцию по итогам года, что соответствует 12,6% доходности на «преф» — неплохое значение для защитного бизнеса. Полагаем, что неплохая дивидендная доходность вместе с ожидаемым позитивным влиянием сплита в соотношении 1 к 100 делают привилегированные акции «Транснефти» привлекательными для покупок. Наша целевая цена по ним составляет 176 900 рублей.
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