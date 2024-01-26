Дефицит госбюджета ФРГ на 2025 год может составить порядка €20 млрд

22 января Минэкономики ФРГ отменило мораторий на финансирование Фонда климата и трансформации, который из-за бюджетного кризиса действовал с 1 декабря 2023 года. Всего будут возобновлены расходы по 14 программам, среди которых — декарбонизация промышленности, расширение электросетей, ремонт тепловых трасс, сотрудничество с Францией по вопросам использования водорода. 18 января бюджетный комитет Бундестага (парламента ФРГ) утвердил бюджет на 2024 год с расходами в размере около €476,8 млрд, новыми кредитами на сумму около €39 млрд и соблюдением правила так называемого долгового тормоза, которое с небольшой погрешностью запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает. 13 декабря прошлого года после длительных переговоров правительство Германии в целом согласовало проект бюджета на 2024 год.