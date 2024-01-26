Больше половины россиян готовы сменить профессию

Чаще всего о желании сменить профессию заявляют специалисты по закупкам и представители розничной торговли и сферы безопасности. Это связано с тем, что в торговле уже начался процесс высвобождения сотрудников. К примеру, в тех профессиях, где высок уровень автоматизации процессов, рассказывает ведущий эксперт группы социально-экономический исследований АТРЭ Елена Разумова. Например, это затрагивает кассиров и связано с увеличением числа автоматических касс.