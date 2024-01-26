Больше половины россиян готовы сменить профессию

Чаще всего о желании сменить профессию заявляют специалисты по закупкам и представители розничной торговли и сферы безопасности. Это связано с тем, что в торговле уже начался процесс высвобождения сотрудников. К примеру, в тех профессиях, где высок уровень автоматизации процессов, рассказывает ведущий эксперт группы социально-экономический исследований АТРЭ Елена Разумова. Например, это затрагивает кассиров и связано с увеличением числа автоматических касс.
Снижается потребность в официантах и в целом в сотрудниках, обслуживающих залы кафе и ресторанов, за счет ухода большой доли рынка готовой еды в доставку. В сфере ресторанного обслуживания потребность в кадрах за год сократилась на 41%, отмечает Елена Разумова.
Высокий уровень автоматизации затрагивает также производственный сектор и сферу услуг, особенно это относится к работе колл-центров. Однако спрос на кадры в этих сферах еще выше, поэтому высвобождения сотрудников не происходит.
По оценке Минэкономразвития высвобождение кадров произойдет в сельском хозяйстве, торговле, финансовой и страховой деятельности, в сфере недвижимости. В общей сложности это даст рынку труда 750 тыс. человек.
Самой желанной сферой переквалификации является IT, отметили в hh.ru. Перейти туда мечтает каждый пятый из тех, кто планирует сменить сферу деятельности. Однако за год сотрудники стали меньше мечтать о карьере программиста, в прошлом году рассматривали возможность перехода в IT 25% работников.
Курсы по программированию стали самым популярным направлением онлайн-образования в 2023 году, отметили в «Сравни». При этом работодатели не слишком заинтересованы в IT-специалистах со средним специальным образованием без стажа. В первую очередь им необходимы разработчики программного обеспечения, инженеры машинного обучения, тестировщики, аналитики данных, говорит Фарида Мирзабалаева, к.э.н., доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова.
Со стороны работодателей в ближайшие годы спрос будет расти в первую очередь на производственные кадры и сотрудников, занимающихся сервисным обслуживанием оборудования, станков, машин. «В условиях дефицита импорта машин и оборудования, промышленного оборудования растет необходимость в сервисных услугах, ремонте», — считает Фарида Мирзабалаева.