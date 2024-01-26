Bloomberg: Саудовская Аравия продолжает поставки нефти по Красному морю

«Мы перемещаемся по Красному морю с нашими грузами нефти и нефтепродуктов», — заявил Мохаммед аль-Кахтани, возглавляющий подразделения Saudi Aramco по переработке, торговле и маркетингу нефти. Он назвал сопутствующие риски «управляемыми».
Как отмечает агентство, это контрастирует с решением других стран, которые отказались от рейсов по Красному морю после ответных атак США и Великобритании против хуситов. В ответ боевики заявили, что корабли обеих стран будут атакованы наряду с судами Израиля.
Расположение Саудовской Аравии (Красное море на западе и Персидский залив на востоке) делает трудным использование других маршрутов. Saudi Aramco регулярно доставляет сырую нефть и топливо из Персидского залива, где расположены ее крупнейшие нефтяные месторождения и крупные нефтеперерабатывающие заводы.
Как показывают данные отслеживания танкеров, изученные Bloomberg, с момента начала конфликта через южную часть Красного моря, в том числе на нефтеперерабатывающий завод в Джизане в Красном море, шел постоянный поток танкеров Саудовской Аравии.
Однако в текущем месяце клиенты Saudi Aramco не отправили через Красное море ни одного груза сырой нефти, который в другое время мог бы пройти по морю через Египет для покупателей на западе. В любом случае, отмечает Bloomberg, потоки саудовской нефти в западные страны носят периодический характер, поскольку большая часть саудовской нефти направляется в Азию.
По словам представителя саудовской компании, Saudi Aramco также использует трубопровод для транспортировки нефти с основных месторождений на востоке к побережью Красного моря, откуда ее можно экспортировать через Суэцкий канал.
Согласно данным отслеживания судов, собранным агентством Bloomberg, в первой половине января Saudi Aramco отправила столько же нефти со своего терминала в Красном море в Янбу на север и в Европу, сколько и за весь предыдущий месяц.
Тем не менее, как и другие представителям отрасли, Saudi Aramco приходится иметь дело с меньшим количеством судов, желающих отправиться в Красное море, и, соответственно, с более высокими затратами на страхование. По словам представителя Saudi Aramco, рано или поздно эта ситуация скажется на стоимости нефтяных перевозок.
Анастасия Ларина.