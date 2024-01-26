Bloomberg: Саудовская Аравия продолжает поставки нефти по Красному морю

Однако в текущем месяце клиенты Saudi Aramco не отправили через Красное море ни одного груза сырой нефти, который в другое время мог бы пройти по морю через Египет для покупателей на западе. В любом случае, отмечает Bloomberg, потоки саудовской нефти в западные страны носят периодический характер, поскольку большая часть саудовской нефти направляется в Азию.