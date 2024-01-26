АКРА: у российских лизинговых компаний в 2024 году вырастет капитализация

«На наш взгляд, рост капитализации затронет, в первую очередь, компании с большой долей корпоративных сегментов в структуре нового бизнеса. Это связано с тем, что динамика роста корпоративных сегментов в 2024 году будет значительно ниже роста розничных сегментов», — отмечает Рустем Мухамедов. По словам Михаила Гонопольского, относительно розничного сегмента — автолизинга, спецтехники, — действительно, нужно закладывать более высокие цифры. Здесь, как отмечает топ-менеджер, участники рынка ориентируются на рост как минимум в 20% за год. И в таких условиях «для ЛК, которые зарабатывают возвратность на вложенный капитал свыше 20%, не потребуется внешняя инъекция капитала, компания сможет самостоятельно нарастить бизнес в пределах 20%, стабилизировать свою капитализацию» и даже, «возможно, выплатить дивиденды акционерам». «Наращивать капитализацию, вероятно, будут те компании у которых наблюдается недостаток капитала, а компании, у которых показатели достаточности капитала находятся на здоровом уровне, будут удерживать ее, регулируя размером выплачиваемых дивидендов», — добавил финансовый директор ЛК «Европлан» Анатолий Аминов.