АКРА: у российских лизинговых компаний в 2024 году вырастет капитализация

После снижения капитализации лизинговых компаний (ЛК), произошедшей в 2023 году, в этом, наоборот, будет наблюдаться ее рост, полагают аналитики рейтингового агентства АКРА. Выводы их анализа опубликованы в обзоре «Тише едешь — устойчивее будешь. Позитивные ожидания относительно капитализации лизинга» (с ним ознакомились Frank Media).
Согласно данным «Эксперт РА», за девять месяцев 2023 года объем нового бизнеса ЛК вырос на 95% относительно аналогичного периода предыдущего года и составил 2,49 трлн рублей, их чистые инвестиции в лизинг (ЧИЛ) за год увеличились на 46%, до 4,08 трлн рублей. Тогда как капитал компаний увеличился лишь 20%, что привело к отставанию роста собственных средств относительно расширения деятельности лизингодателей.
Как результат, аналитики «Эксперт РА» отметили сокращение агрегированной капитализации ЛК. Соотношение долга к капиталу (D/E) лизинговых компаний за год в среднем выросло с 5,7 до 7,6, а коэффициент автономии (показывает долю активов организации, которые обеспечиваются собственными средствами) снизился на 2,3 процентных пунктов (п.п.), до 12,7%. Такой эффект возникает «на рынке в периоды его активного масштабирования», отметили в «Эксперт РА».
В прошлом году «капитализация снижалась в связи с восстановлением деловой активности и соответствующим увеличением лизинговых портфелей после спада 2022 года», солидарны в АКРА. В 2024 году аналитики этого рейтингового агентства ожидают «постепенного роста показателей достаточности собственных средств» у ЛК, которое будет «обусловлено ожидаемым снижением объемов нового бизнеса» и «сохранением прибыльности лизингодателей».
По мнению АКРА, сдерживать рост лизинговой отрасли будет повышенная стоимость заимствований вследствие жесткой денежно-кредитной политики (ДКП), дефицит некоторых категорий техники и логистические сложности с ее доставкой. В результате агрегированный портфель ЛК вырастет в 2024 году на 5−10%.
Таким образом, для корпоративного сегмента будет наблюдаться ускоренный рост капитализации по сравнению с розничным сегментом: первый будет «аккумулировать капитал более быстрыми темпами в следующие 12−18 месяцев».
«Темпы прироста чистой прибыли лизинговых компаний за 2024 год в среднем по рынку будут выше темпов прироста активов, что должно привести к росту капитализации лизинговых компаний», — соглашается с оценкой АКРА гендиректор «Регион Лизинга» Рустем Мухамедов. «Если сбудется прогноз АКРА и рост портфелей составит 5−10%, то в таких условиях многие компании, которые сильно росли в 2023 году и нарастили портфель, при эффективной деятельности и возвратности на капитал свыше 20% годовых отработают этот год с ростом капитализации», — также в целом солидарен управляющий директор инвестгруппы «Инсайт» (объединяет несколько ЛК) Михаил Гонопольский.
«На наш взгляд, рост капитализации затронет, в первую очередь, компании с большой долей корпоративных сегментов в структуре нового бизнеса. Это связано с тем, что динамика роста корпоративных сегментов в 2024 году будет значительно ниже роста розничных сегментов», — отмечает Рустем Мухамедов. По словам Михаила Гонопольского, относительно розничного сегмента — автолизинга, спецтехники, — действительно, нужно закладывать более высокие цифры. Здесь, как отмечает топ-менеджер, участники рынка ориентируются на рост как минимум в 20% за год. И в таких условиях «для ЛК, которые зарабатывают возвратность на вложенный капитал свыше 20%, не потребуется внешняя инъекция капитала, компания сможет самостоятельно нарастить бизнес в пределах 20%, стабилизировать свою капитализацию» и даже, «возможно, выплатить дивиденды акционерам». «Наращивать капитализацию, вероятно, будут те компании у которых наблюдается недостаток капитала, а компании, у которых показатели достаточности капитала находятся на здоровом уровне, будут удерживать ее, регулируя размером выплачиваемых дивидендов», — добавил финансовый директор ЛК «Европлан» Анатолий Аминов.